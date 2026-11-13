В области Жетісу завершается подготовка автодорог к зимнему периоду

В области Жетісу завершается подготовка автомобильных дорог республиканского и областного значения к зимнему периоду. На сегодняшний день готовность специализированной техники составляет 97%, заготовка инертных материалов – 85%, горюче-смазочных материалов – 95%, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, очистку дорог от снега и подсыпку противогололедными материалами будут осуществлять 5 дорожно-эксплуатационных управлений на республиканских трассах и 6 подрядных организаций на дорогах областного значения.

- В рамках подготовки к зимнему периоду заготовлено более 31 тыс. тонн инертных материалов при плане 36 тыс. тонн. Также подготовлено 300 тонн горюче-смазочных материалов из запланированных 325 тонн. К зимнему содержанию дорог подготовлено 237 единиц специализированной техники из 246 запланированных. Из них 97 единиц предназначены для обслуживания республиканских дорог, 149 – областных. При этом в полном объеме необходимый запас инертных материалов будет заготовлен до 1 декабря, - сообщил заместитель управления Айдос Досжанов.

Оставшаяся часть спецтехники в настоящее время находится на ремонте, после завершения которого она также будет задействована в работе по зимнему содержанию автодорог региона.

К слову, общая протяжённость автомобильных дорог в области Жетісу составляет 4 035 км, включая дороги республиканского значения – 1 050 км, областного значения – 2 763 км и районного значения – 222 км.

Пресс-служба акима области Жетісу

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