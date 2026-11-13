«Читающая нация»: в Жетісу обсудили развитие культуры чтения

Сегодня заместитель акима области Жетісу Диас Есдаулетов встретился с победителем литературного конкурса «Меценат», писателем Есболатом Айдабосыном, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Поздравив писателя с высоким достижением, Д. Есдаулетов отметил значение проекта Главы государства «Читающая нация» в формировании культуры чтения в обществе и рассказал о ходе его реализации в регионе. Также он сообщил о предстоящем открытии в Талдыкоргане Креативного центра и призвал писателей к совместной работе по развитию культуры чтения.

Участники беседы обменялись мнениями о том, как приобщить к чтению широкие слои населения, в том числе молодежь, популяризировать лучшие литературные произведения, а также активизировать работу библиотек и издательств, которые служат связующим звеном между авторами и читателями.

Напомним, что руководитель радио «Жетісу», известный писатель Есболат Айдабосын в этом году стал победителем престижной литературной премии «Меценат» с романом «Горбун». Книга издана издательством «ATA Creative Hub» и уже поступила в продажу.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов