Сегодня аким области Жетісу Бейбит Исабаев встретился с призерами ХХ Азиатских и V Пара Азиатских игр в Айти-Нагое и поздравил их от имени жителей области, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Глава региона поблагодарил спортсменов и тренеров за вклад в развитие отечественного спорта:

«Вы добились этого успеха благодаря огромному труду, стойкости и вере в победу. Ваши достижения – предмет гордости для области и всей страны».

На ХХ Азиатских играх в составе сборной Казахстана выступили 23 спортсмена из Жетісу в 8 видах спорта. Велогонщик Евгений Федоров завоевал серебряную медаль. Он поблагодарил область за поддержку в приобретении современных велосипедов для для участия в международных соревнованиях, и команду «Астана» за слаженную работу в гонке.

На V Пара Азиатских играх выступили 11 спортсменов области в 4 видах спорта. В парастрельбе из лука Нуршат Толеукасым и Темирлан Сейткамал стали серебряными призерами, в паранастольном теннисе Марат Суртубаев и Талгат Ерекеев – бронзовыми.

Б. Исабаев отметил, что в Талдыкоргане при поддержке фонда «Қазақстан халқына» строится инклюзивный спортивный комплекс, который планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии следующего года. Там по 25 видам спорта единовременно смогут заниматься около 500 человек.

Нуршат Толеукасым рассказал, что серебро завоевал в парных соревнованиях, бронзу – в индивидуальных, и в следующем году намерен бороться за лицензию на Паралимпийские игры. Марат Суртубаев отметил, что две бронзы в настольном теннисе – историческое достижение для страны, и он также нацелен на получение паралимпийской лицензии.

В завершение встречи Бейбит Исабаев еще раз поздравил спортсменов и тренеров и подчеркнул, что область продолжит поддерживать спорт и создавать условия для подготовки.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев