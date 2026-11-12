В области Жетісу предприниматели осваивают производство натуральной косметической продукции на основе местных лекарственных трав. Этому способствует не только разннобразие природы региона, но и растущий спрос на такую продукцию, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В числе тех, кто развивает это направление, – предприниматели города Текели. Одна из них – Жанна Жанабаева. Имея многолетний опыт в бизнесе, несколько лет назад она решила попробовать себя в новой сфере. Сначала мыло изготавливала исключительно для себя и близких, но со временем задумалась о том, чтобы превратить это увлечение в собственное дело.

– В 2022 году я начала в домашних условиях изготавливать натуральное мыло и гидролаты. На собственном опыте убедилась, насколько они полезны для ухода за кожей лица и тела. В 2024 году через карьерный центр города Текели я выиграла грант в размере 1,5 млн. теңге. Кроме того, в прошлом году получила льготный кредит по программе «Ауыл аманаты». Государственная поддержка позволила открыть собственное дело и постепенно расширить производство. Сначала я организовала небольшую мастерскую по изготовлению косметики. Сегодня под брендом «Жасыл Жетісу» выпускаем не только мыло и гидролаты, но и жидкие и твердые шампуни, а также растительные мацераты – масляные настои, – рассказывает Ж. Жанабаева, признанная лучшей участницей выставки-проекта «Бір ауыл – бір өнім» в 2023 году.

В производстве предприниматель использует растения Жетісу, в том числе целебные травы, собранные в окрестных горах. Некоторые из них выращивает самостоятельно на своем участке. При изготовлении мыла применяются различные масла, куркума, шунгит, морская соль и деготь. По словам Жанны Жанбаевой, благодаря своему составу продукция подходит как взрослым, так и детям.

О технологии изготовления она рассказывает подробнее:

- Сначала мы варим мыло, затем добавляем витамины, масла и другие полезные компоненты. После этого разливаем массу по специальным формам и на два месяца оставляем высыхать при комнатной температуре. Полезен и пар, образующийся при варке трав: вместе с ним выделяются танины, эфирные масла и другие вещества. А гидролат – это совокупность полезных компонентов, содержащихся в этом паре, – поясняет предприниматель.

В дальнейших планах – приобретение дополнительного оборудования и запуск производства растительных масел холодного и горячего отжима.

Еще один местный бренд натуральной косметики – «Gul Dala & Go», созданный предпринимательницей Асем Каримовой. Компания специализируется на выпуске средств для ухода за волосами и телом, а также косметической продукции на основе натуральных трав.

По словам предпринимательницы, из-за проблем со здоровьем она принмала лекарственные средства на основе трав. Убедившись в их положительном эффекте, она постепенно пришла к идее изготовления косметических средств на основе натуральных трав.

В результате в 2021 году бренд представил первый шампунь с добавлением масла черного тмина. Сегодня в ассортименте компании пять видов шампуней на основе лекарственных растений, а также несколько видов других средств по уходу за волосами и телом.

– Часть лекарственных трав, которые мы используем при производстве косметики, собираем в горах в окрестностях Текели. Среди них – мыльнянка, лопух, крапива, зверобой, окопник, ромашка, душица, чабрец, календула, хмель и мята. Сейчас работаем над разработкой новых видов продукции. Для дальнейшего расширения производства подготовлены рецептуры 40 видов продукции. В перспективе планируем увеличить объемы выпуска, создать в Текели современное производственное предприятие, а в дальнейшем открыть крупный завод. Это позволит развивать отечественный бренд и расширять круг потребителей качественной казахстанской продукции, – делится планами А. Каримова.

Отметим, что предприниматель получила приглашение принять участие в выставке «ЭКСПО», которая состоится в апреле 2027 года в Турции. Там она представит свою продукцию широкой аудитории.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Александр Склабовский