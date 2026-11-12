Лицензии и разрешения для бизнеса теперь выдаются мгновенно

Один из практических результатов цифровизации – автоматическая выдача лицензий и разрешений для бизнеса. Благодаря интеграции государственных баз данных и упрощению административных процедур информационные системы теперь самостоятельно проверяют сведения и принимают решения, на которые раньше уходили недели.

Это один из примеров принципиального перехода от электронного правительства к цифровому государству – когда цифровизируется не только подача заявления, но и сам процесс принятия решения.

Раньше получение отдельных лицензий и разрешений занимало от 15 до 30 календарных дней. Предпринимателю необходимо было собрать документы, предоставить их в государственный орган, дождаться проверки и принятия решения.

Теперь по автоматизированным услугам достаточно подать электронное заявление. Система самостоятельно получает необходимые сведения из государственных баз данных, проверяет их на соответствие установленным требованиям и при выполнении всех условий формирует положительное решение.

В результате процедура, которая раньше занимала недели, теперь выполняется мгновенно. При этом решение принимается по единым, заранее установленным правилам, без участия сотрудника государственного органа.

За этим результатом стоит большая работа по пересмотру административных процедур, устранению избыточных требований, интеграции государственных информационных систем и переводу правил принятия решений в цифровой формат.

Принципиально важно, что речь идет не о простом переносе бюрократических процедур в электронный формат. Сначала упрощается сам процесс, устраняются лишние этапы и только затем внедряется автоматизация. Именно такой подход меняет логику взаимодействия бизнеса с государством.

Для предпринимателей это означает новые возможности: быстрее начинать деятельность, тратить меньше времени на административные процедуры и получать решения на основе объективных и прозрачных критериев. Такой подход снижает влияние человеческого фактора и устраняет лишние административные барьеры.

«Цифровизация должна измеряться не количеством внедренных информационных систем, а реальными изменениями для граждан и бизнеса. Наша задача – выстроить такую модель государственных услуг, при которой предпринимателю не приходится собирать сведения, уже имеющиеся у государства, и ждать ручной проверки. Если решение можно принять на основе достоверных цифровых данных и четких требований, оно должно приниматься автоматически. Это не просто ускорение услуги, а качественно новый уровень взаимодействия государства с бизнесом», – отметила председатель Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Айнур Юсупова.

Механизм автоматического принятия решений уже применяется в сферах строительства, сельского хозяйства, внешней торговли, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и других направлениях.

Масштаб такого подхода подтверждается количеством оказанных услуг. Всего с 2024 года через портал eLicense.kz оказано 87 088 государственных услуг, по которым проверки и принятие решений осуществлялись автоматически, без ручного рассмотрения заявлений. Сегодня такой механизм действует по 12 государственным услугам для бизнеса.

В дальнейшем этот принцип будет последовательно распространяться на другие государственные услуги, где принятие решений возможно на основе цифровых данных и установленных требований.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Лицензии и разрешения для бизнеса теперь выдаются мгновенно