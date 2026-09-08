В области Жетісу профессиональное образование все теснее связывают с реальными потребностями экономики. Сегодня колледжи региона не просто готовят специалистов по утвержденным программам, а ориентируются на изменения на рынке труда и запросы предприятий. В этом году более половины государственного образовательного заказа – 51,7% – направлено на подготовку специалистов рабочих специальностей. При этом по итогам прошлого года трудоустроено 62% выпускников, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления образования, в 2026 году в колледжи области принято 5 325 человек, из них 4 505 – по государственному образовательному заказу. Из 4 505 мест более половины – 2 330 мест – направлены на подготовку по рабочим квалификациям.

Среди востребованных профессий – электрогазосварщик, слесари по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики, ремонту автомобилей, эксплуатации и ремонту газового оборудования, токарь, фрезеровщик, мастер по ремонту сельскохозяйственной техники и другие.

Еще 2 085 мест предусмотрено для подготовки специалистов среднего звена – техников-электриков, техников-гидромелиораторов, техников-мехатроников, BIM-техников и других специалистов. Кроме того, 90 мест выделено для подготовки прикладных бакалавров в сфере программного обеспечения и информационных сетей.

Между тем в рамках программы «Мамандығым – болашағым» в регионе разработан Региональный атлас новых профессий, охватывающий пять приоритетных отраслей экономики: обрабатывающую промышленность, энергетику и возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и агропромышленность, индустрию туризма, информационно-коммуникационные технологии.

Одновременно по поручению акима области проводится профилизация колледжей. В 2023–2025 годах в 15 колледжах возвращены лицензии по 45 непрофильным специальностям, что позволило сосредоточиться на подготовке действительно востребованных на рынке труда специальностях.

Параллельно укрепляется материально-техническая база колледжей региона. Также в этом году текущий ремонт проведен в 12 колледжах, что позволило создать более комфортные условия для студентов. Кроме того, за последние годы в регионе реализованы крупные инфраструктурные проекты: построен гуманитарный колледж в г.Уштобе на 100 мест с общежитием на 30 мест, а также общежитие Талдыкорганского музыкального колледжа имени К. Байсеитова на 100 мест.

- Главный показатель проделанной работы – трудоустройство выпускников. Так, в 2025 году дневные отделения колледжей региона окончили 4 960 выпускников, из них 2 018, или 40,6%, получили рабочие профессии. При этом 62% выпускников дневного отделения были трудоустроены. С учетом тех, кто продолжил обучение, был призван в Вооруженные силы либо оформил трудовой отпуск по уходу за ребенком, общая занятость выпускников достигла 88,4%. Кроме того, на основании заявок 293 предприятий и организаций в 15 колледжах по 28 специальностям обучаются 858 человек. По дуальному обучению в 16 государственных колледжах по 32 специальностям обучаются 3 344 студента. Заключены 285 договоров и соглашений с 155 предприятиями, - отметил руководитель областного управления образования области Жетісу Даурен Жунисов.

Стоит отметить, всего в регионе функционируют 27 колледжей, включая 21 государственный, 6 частных, в которых обучаются 13 973 студента. Из них по государственному заказу образование получают 10 467 студентов.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Дмитрий Ерофеев,

также фотографии взяты из архива пресс-службы акима области