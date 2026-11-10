В области Жетісу семье, где родились четверняшки, подарили трехкомнатную квартиру. Сегодня молодую маму, родившую малышей в Национальном научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии в городе Алматы, торжественно встретили земляки, вручив ключи от новой квартиры, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Родителей и их малышей от имени главы региона поздравил заместитель акима области Марлен Кольбаев.

– В Сарыозеке мы предоставляем семье трехкомнатную квартиру на втором этаже нового многоквартирного дома. В ней созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Когда Альмира находилась в Алматы, глава региона ежедневно интересовался ситуацией. Мы были на постоянной связи со специалистами Национального научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии и следили за состоянием матери и детей. Уход за четверыми младенцами одновременно требует немало сил и внимания. Поэтому Альмире будет предоставлен помощник по уходу за детьми. В целом со своей стороны сделаем всё необходимое, чтобы малыши росли здоровыми и благополучно развивались, - сказал М. Кольбаев, вручая семье ключи от новой квартиры.

В семье, проживающей в селе Талдыбулак Кербулакского района, уже воспитываются трое детей. Теперь с рождением четверых сыновей – Арлана, Арсылана, Алихана и Амирхана – семья стала многодетной.

Молодой маме Альмире Бекеевой 31 год. Она работает педагогом в средней школе имени Ы. Алтынсарина. Её супруг Олжас Бекеев работает водителем грузового автомобиля. Он особенно рад тому, что семья сразу пополнилась четырьмя сыновьями.

Четверня появилась на свет 24 сентября путём кесарева сечения. Сразу после того, как стало известно о многоплодной беременности, молодую женщину взяли под наблюдение специалисты Национального научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы.

– Когда впервые на УЗИ узнала, что ожидаю четверняшек, мы очень обрадовались. Конечно, вынашивать сразу четверых малышей было непросто. За детей испытывала страх и переживания. На сроке 30 недель и 6 дней мне сделали кесарево сечение, и на свет появились четверо малышей. Операцию проводил директор научного центра. Поскольку дети родились недоношенными, с первых минут они находились под наблюдением врачей. Сейчас малыши хорошо набрали вес, все трудности остались позади, и мы вернулись домой, – рассказывает молодая мама.

Впечатлениями поделился и дедушка четверняшек Кайрат Бекеев:

- Слов не передать как рады мы тому, что наша семья пополнилась сразу четырьмя мальчиками. В Алматы из роддома празднично проводили. Теперь земляки радуются, поддерживают, поздравляют. Это очень приятно, от всей души всем желаю счастья.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков