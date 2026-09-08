Бейбит Исабаев принял чемпионов 300-километрового марафона VI Всемирных игр кочевников

Аким области Жетісу Бейбит Исабаев принял чемпионов VІ Всемирных игр кочевников, которые проходили в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Спортсмены региона в составе сборной Казахстана стали победителями четырехдневного 300-километрового марафона, преодолев расстояние за 19 часов 30 минут, обойдя соперников почти на 1,5 часа - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Поздравив команду «Жолбарыс» со знаменательной победой, Бейбит Исабаев вручил руководству команды, тренерам и спортсменам денежный сертификат на 3 млн теңге и Благодарственные письма.

- Большой гордостью для нас является наличие в составе сборной Казахстана спортсменов нашей области, победивших в общекомандном зачете. Вы смогли за четыре дня преодолеть сложную 300-километровую дистанцию и доказать, насколько вы умелые, выносливые профессионалы своего дела. Все вместе вы вносите важный вклад в развитие национальных видов спорта. Желаю крепкого здоровья и дальнейших побед на международном уровне. Со своей стороны мы и дальше продолжим оказывать необходимую поддержку, - сказал глава региона, отдельно выразив благодарность спортсменам, тренерам и всем специалистам команды.

В свою очередь руководитель профессионального спортивного клуба «Жетісу» по национальным видам спорта, руководитель и тренер сборной команды «Жолбарыс» Рустем Досжанов поблагодарил за оказанную поддержку.

- Когда мы одержали победу, у меня спрашивали, в чем заключается секрет нашего успеха. На что я ответил: «В поддержке!». Действительно в нашей области развитию национальных видов спорта уделяется особое внимание, проводится много различных соревнований. Все это в комплексе дает возможность вести хорошую подготовку и уверенно двигаться вперед, - отметил он.

Впечатлениями поделились и сами спортсмены.

- Пройти 300-километровую дистанцию было не так просто, словами не передать. К тому же сначала пошел дождь, потом похолодало. Конечный победный результат был достигнут в первую очередь благодаря командной работе, выносливости наших лошадей и конечно же хорошей подготовке. Считаю, что это победа – победа всего Казахстана, - сказал капитан команды Жарас Толебай.

Стоит отметить, в марафоне на 300 км, длившемся 4 дня, всего участвовало 8 команд. В состав сборной команды страны «Жолбарыс» вошли 4 спортсмена из области Жетісу: Жарас Толебай, Канат Реимбай, Ернар Ержан, Жаксылык Ыдырыс и спортсмен из Костанайской области – Ахмет Есен. Также руководитель и тренер сборной команды Рустем Досжанов, тренер лошадей Сабыржан Нурсапа, тренер Динмухамед Шалкарулы и другие специалисты.

К слову, в национальную сборную страны по кокпару, принимавшую участие во Всемирных играх кочевников, вошли 2 спортсмена из области Жетісу, команда заняла второе место.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев