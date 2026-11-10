В Жетісу отопительный сезон проходит в штатном режиме: введена новая котельная

В области Жетісу отопительный сезон 2026–2027 годов начался своевременно и проходит в штатном режиме. В частности, согласно утвержденному графику осуществляется теплоснабжение 1 703 многоэтажных жилых домов и 1 321 объекта образования, здравоохранения и социальной сферы, температурный режим в тепловых сетях соблюдается. Кроме того, в настоящее время на складах региона имеется запас угля в объеме 25,7 тыс. тонн, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в рамках подготовки к отопительному сезону проведен ремонт 2 турбин, 15 котлов, 10 км тепловых сетей, 55,6 км сетей водоснабжения, 585,3 км электрических сетей и 187 трансформаторных подстанций.

В рамках реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в городе Талдыкоргане модернизировано 4,5 километра тепловых сетей общей стоимостью 6,5 млрд теңге.

Кроме того, в Юго-Западном жилом районе города Талдыкоргана введена в эксплуатацию новая котельная мощностью 49 Гкал в час.

В городах Талдыкоргане и Текели за счет частных инвестиций поэтапно вводятся в эксплуатацию газотурбинные станции общей мощностью 118 Гкал/час.

- На теплоснабжающих предприятиях заготовка 300 тыс. тонн угля и 7,3 тыс. тонн мазута ведется согласно утвержденному графику. Для бюджетных организаций закуплено 15,1 тыс. тонн угля и 10,2 млн литров жидкого топлива. В целом общая потребность населения области в угле составляет 375 тыс. тонн. На сегодняшний день, по данным АО «НК «ҚТЖ», из этого объема доставлено 200 тыс. тонн. В настоящее время на складах имеется запас угля в объеме 25,7 тыс. тонн. Ход отопительного сезона находится на постоянном контроле, - сообщил руководитель управления Азамат Бейсбаев.

Также с начала отопительного сезона в жилом секторе на постоянной основе проводится работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В этом году в домах семей из социально уязвимых категорий населения установлено 1 940 датчиков, определяющих концентрацию угарного газа и продуктов горения, в том числе 1 736 датчиков согласно плану и дополнительно 204 датчика в домах многодетных семей. Кроме того, сотрудники органов гражданской защиты совместно с полицией, местными исполнительными органами и волонтерами проводят подворовые обходы домов жителей из социально уязвимых категорий населения. Более 12 тысячам граждан выданы разъяснительные памятки, очищены и отремонтированы 94 печи.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии взяты из архива пресс-службы акима области