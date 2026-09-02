Обновлены условия субсидирования малого бизнеса по программе «Іскер аймақ»

В Казахстане начали действовать обновленные Правила субсидирования в рамках Единой программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», реализуемой ФРП «Даму». Изменения утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 2026 года № 729.

Что изменилось?

В поддержку включены проекты субъектов социального предпринимательства без отраслевых ограничений. Они могут участвовать в программе по видам деятельности, указанным в реестре субъектов социального предпринимательства, с учетом места реализации проекта и места регистрации предпринимателя. Для социальных предпринимателей размер субсидирования составляет 50% номинальной ставки вознаграждения, в то время как для остальных предпринимателей – 40%.

Акиматы регионов могут определять дополнительные шесть кодов ОКЭД в качестве приоритетных видов экономической деятельности по регионам и районам Республики Казахстан.

Усилена ориентация инвестиционных проектов на отечественную продукцию. К инвестиционным расходам относятся приобретение коммерческой недвижимости, оборудования, техники, транспорта, а также строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов бизнеса. При этом оборудование, техника, транспорт, строительные материалы и другие активы в рамках инвестиционного проекта должны приобретаться у казахстанских товаропроизводителей, включенных в соответствующий Реестр. В случае отсутствия необходимого товара в Реестре допускается его приобретение у других производителей.

Срок реализации инвестиционных проектов сокращен с 24 до 18 месяцев с даты начала субсидирования. Срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев при существенных изменениях законодательства либо непредвиденных технических, экономических и производственных обстоятельств.

Уточнен порядок оценки критериев эффективности проектов. Изменения коснулись показателей уровня дохода и фонда оплаты труда (ФОТ). Теперь допускается отклонение фактического уровня увеличения дохода и ФОТ от уровня накопленной инфляции в меньшую сторону не более чем на 1 процентный пункт. Кроме того, при наличии объективных обстоятельств, не зависящих от предпринимателя, введен дополнительный срок до одного финансового года для достижения показателей эффективности при подтверждении реализации проекта и целевого использования средств. Информация об уровне инфляции, в том числе накопленной, размещается на официальном сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Изменен механизм предоставления субсидирования. Исключено распределение лимитов между банками второго уровня и лизинговыми компаниями (ЛК). Теперь предприниматель может обратиться в любой банк второго уровня или лизинговую компанию, являющиеся партнерами Фонда. После одобрения финансирования проект направляется в Фонд «Даму», который в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении субсидии. При положительном решении между Фондом «Даму», БВУ или ЛК и предпринимателем заключается трехсторонний договор субсидирования.

Кроме того, Правила дополнены нормой, позволяющей предпринимателю обжаловать решение Фонда об отказе в субсидировании в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РК.

В рамках нефинансовых мер поддержки Фонд «Даму» уже реализует проект мобильных фронт-офисов в малых и моногородах, районных центрах и сельских населенных пунктах.

Мобильные фронт-офисы работают как выездные консультационные площадки, где предприниматели и граждане, желающие начать бизнес, могут бесплатно получить информацию о действующих инструментах поддержки, а также на месте подать заявку на финансирование.

Основные условия программы

Участники – субъекты микро- и малого предпринимательства, сельскохозяйственные кооперативы и субъекты социального предпринимательства;

Сумма кредита – до 200 млн теңге;

Целевое назначение – инвестиции, пополнение оборотных средств;

Номинальная ставка - базовая ставка НБ РК + 4%

Размер субсидирования – 40% от номинальной ставки, при этом ставка на предпринимателя не менее 12,6%; для социальных предпринимателей – 50%;

Срок субсидирования - до 3 лет;

Как стать участником?

Для участия в программе предпринимателю необходимо обратиться в банк второго уровня или лизинговую компанию – партнера Фонда «Даму» и подать заявку на получение финансирования. После одобрения финансирования проект направляется в Фонд «Даму» для рассмотрения и принятия решения о предоставлении субсидии.

Для получения консультации по программам поддержки предприниматели могут обратиться в региональный филиал Фонда «Даму» по месту реализации проекта. Дополнительная информация размещена на официальном сайте Фонда, а также доступна по телефону Единого контакт-центра 1408.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства энациональной экономики РК

В Казахстане обновили условия субсидирования малого бизнеса по программе «Іскер аймақ»