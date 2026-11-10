В области Жетысу завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Жайпак, построенного в 1999 году. В результате проведенных работ обновлено здание вокзала и благоустроена пассажирская инфраструктура.

Работы выполнены в рамках масштабной программы по реконструкции и модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

После реконструкции площадь одноэтажного здания вокзала составила 105 кв. м. Обновлены фасад и внутренние помещения, проведено благоустройство пассажирского перрона. Фасад отделан декоративной штукатуркой, цоколь облицован гранитом, а напольное покрытие выполнено из керамогранита.

Особое внимание уделено вопросам безопасности: обустроены дополнительные эвакуационные пути, установлены двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности. При проведении строительных работ использованы материалы казахстанского производства.

Вокзал станции Жайпак относится к III типу. Через станцию проходят два пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Достыком и Жаланашколем.

Реализация программы модернизации железнодорожных вокзалов направлена на обновление пассажирской инфраструктуры, повышение уровня комфорта и безопасности, а также улучшение качества обслуживания пассажиров.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства транспорта РК

В области Жетысу завершена реконструкция вокзала станции Жайпак