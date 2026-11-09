«Алтынемел», «Тамшыбұлақ» и экопарки: в Жетісу очистили и озеленили туристские локации

В области Жетісу в рамках общереспубликанской экологической программы «Таза Қазақстан» на территории области Жетісу состоялся общеобластной субботник, охвативший туристские объекты районов и городов региона. Среди них родник «Тамшыбұлақ», экопарки «Серкесай», «Койтас», побережье озера Жаланашколь, национальный природный парк «Алтынемел» и другие, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Всего в экомероприятиях приняли участие около 12 тысяч человек, в том числе представители местных исполнительных органов, сотрудники туристских объектов, предприниматели, волонтеры, молодежь, а также задействовано порядка 50 единиц специальной техники. В результате высажено около 4 тысяч деревьев, организован вывоз порядка 500 тонн мусора. Организатором мероприятия выступило областное управление туризма.

В частности, в Талдыкоргане субботник охватил парк «Жастар» и территорию возле туристско-информационного центра «Visit Zhetуsu». Участники убрали опавшую листву, удалили сухие ветви, привели в порядок зеленые насаждения, подготовив их к зимнему периоду. Особое внимание уделили озеленению: в парке высадили 60 молодых деревьев хвойных пород.

- Лично я чувствую вдохновение, участвуя в посадке молодых елей вокруг флагштока с Флагом моей Родины. Деревья символизируют жизнь и надежду на будущее. Считаю, что бережное отношение к природе и соблюдение чистоты нужно воспитывать у молодого поколения с детства, – поделился мнением научный сотрудник туристско-информационного центра «Visit Zhetуsu» Таир Тойгулов.

Меры по озеленению и очистке зеленых зон приняли и в Каратальском и Панфиловском районе, где привели в соответствие сквер имени Кемеля Токаева и парка Болек батыра.

Территорию вокруг водных источников очистили в Аксуском, Алакольском, Коксуском и Ескельдинском районах, охватив берега рек Коксу, Каратал, озера Жаланашколь и родник Тамшыбулак.

Молодые саженцы высадили и на территории экопарков «Серкесай» в городе Текели и «Қойтас» в городе Саркан. Также сотрудники ГНПП «Алтынемел» провели очистку территории нацпарка от мусора.

- Область Жетісу обладает значительным туристским потенциалом, представленным уникальными природными достопримечательностями, озерами, национальными парками и горными ландшафтами. Чистота и ухоженность природных территорий напрямую влияют на впечатления туристов и желание вновь посетить регион. Поэтому экологические инициативы способствуют не только сохранению природных богатств Жетісу, но и развитию туризма, формированию положительного имиджа области как комфортного и привлекательного места для отдыха, - резюмировал итоги масштабного экомероприятия руководитель управления туризма области Жетісу Ерсин Ибрашев.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев,

также фотографии предоставлены акиматами районов и городов региона