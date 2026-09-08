Жетісу готовится к зимовке: заготовлено уже 87% необходимого объема кормов

В Жетісу заготовлено уже 2 млн 128 тыс. тонн кормов – это порядка 87% от запланированного объема на предстоящую зимовку сельхозживотных. Работа по формированию необходимого кормового запаса продолжается, при этом основной объем уже подготовлен, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, на зимовку 2026–2027 годов в регионе планируется заготовить 2 млн 450 тыс. тонн кормов. В этот объем входят 1 млн 442 тыс. тонн сена, 351 тыс. тонн соломы, 130 тыс. тонн сенажа, 210 тыс. тонн силоса и 317 тыс. тонн фуражного зерна.

- На сегодняшний день хозяйствами региона уже собрано 1 млн 357 тыс. тонн сена, 304,2 тыс. тонн соломы и 229,9 тыс. тонн фуражного зерна. Кроме того, заготовлено 130 тыс. тонн сенажа, а объем заложенного силоса составил 107,3 тыс. гектаров, - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Таким образом, в регионе подготовка к зимовке продолжается по плану. Оставшийся объем кормов будет заготовлен в полном объеме в запланированный срок, что позволит обеспечить необходимый запас для содержания скота в зимний период.

Пресс-служба акима области Жетісу