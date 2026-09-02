В области Жетісу состоялся фестиваль «Бірлік пен келісім», объединивший творческие коллективы и исполнителей из Алматы, Тараза и регионов области.

Мероприятие стало площадкой для знакомства с культурой и традициями разных этносов Казахстана. Зрителям представили народные песни и танцы, фольклорные и хореографические композиции, традиционные игры и обрядовые элементы.

В программе фестиваля были представлены казахские, русские, татарские, украинские и кавказские танцевальные постановки, народные песни и казахские инструментальные произведения в исполнении юных домбристов. На одной сцене выступили взрослые и юные исполнители.

Завершился фестиваль общим выступлением участников, символизирующим единство и дружбу представителей разных культур.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства культуры и информации РК

В области Жетісу прошел фестиваль «Бірлік пен келісім»