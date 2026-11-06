Практический каждый второй предприниматель Жетісу – женщина

В области Жетісу вклад в развитие малого и среднего бизнеса вносят более 25 тысяч женщин-предпринимателей, что составляет свыше 45% от общего числа субъектов МСБ. Об этом стало известно на областном форуме и выставке проектов «Жетісу Women Forum – 2026» под девизом «Әйел кәсіпкерлігі – мемлекеттің тірегі», который состоялся в здании областной Палаты предпринимателей в городе Талдыкорган. Форум объединил представительниц делового сообщества, государственных органов, финансовых институтов и общественных организаций для подведения итогов, обмена опытом и обсуждения перспектив развития женского бизнеса, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Принимавший участие в форуме заместитель акима области Диас Есдаулетов отметил:

- Сегодня в области Жетісу работают более 25 тысяч женщин-предпринимателей, что составляет свыше 45% от общего числа субъектов малого и среднего бизнеса. Этот показатель приближается к республиканскому уровню, однако у нас есть потенциал для дальнейшего роста. Для этого мы стремимся создавать условия, чтобы все больше женщин могли открывать и расширять собственное дело, – подчеркнул Д. Есдаулетов.

По его словам, развитие малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов государственной политики. Важную роль играют доступные меры поддержки, в том числе льготное финансирование, субсидирование, обучение и консультационное сопровождение. Особое внимание необходимо уделять начинающим предпринимателям и женщинам, развивающим бизнес в сельской местности.

В этой связи директор областной Палаты предпринимателей Даурен Оналбаев отметил особую роль Совета деловых женщин в практической поддержке женщин, желающих открыть или расширить собственное дело. Только в текущем году обучением охвачено более 1 500 женщин. Они получают практические навыки, консультации, сопровождение проектов и менторскую поддержку. Для многих обучение стало первым шагом к созданию собственного бизнеса.

Одним из направлений этой работы стал проект «Кәсіпке жол», ориентированный на социально уязвимые категории населения. Участницы осваивают востребованные виды деятельности, которые могут приносить доход. Также к обучению привлекают успешных предпринимательниц проекта «Одно село – один продукт», которые делятся собственным опытом запуска и развития бизнеса. К слову, с начала реализации проекта, то есть с 2023 года, в нем приняли участие 138 предпринимателей, из которых 25 стали финалистами регионального отбора. При этом свыше 20 женщин уже получили финансовую поддержку в виде разного рода грантов, льготных кредитов в рамках проекта «Ауыл аманаты».

Наглядные результаты этой работы предпринимательницы представили на выставке, организованной в рамках форума. Среди них – производство мясной и рыбной продукции, молочных и хлебобулочных изделий, меда, хозяйственных и косметологических средств, ювелирных украшений, а также изделий национального ремесла.

Так, победитель проекта «Одно село – один продукт» прошлого года Бибигуль Алимбеккызы не только развивает собственное дело, но и обучает других женщин выпечке бездрожжевого хлеба, помогая им осваивать новые навыки и делать первые шаги в предпринимательстве.

В свою очередь Асель Кульбекова на протяжении двух лет развивает проект тепличного хозяйства. Благодаря поддержке ментора, социального предпринимателя Светланы Зубович, проект стал действующим хозяйством и позволил создать новые рабочие места.

А вот Сания Курмангалиева занимается изготовлением войлочных игрушек:

- Изготовлением игрушек из войлока я занимаюсь уже больше 7 лет. Это дело меня вдохновляет и приносит радость. Можно сказать, что к этому у меня есть особый талант. На каждую игрушку у меня уходит около 2 часов, использую только натуральные материалы, что направлено на профилактику детской аллергии. Изготавливаю не только игрушки национального стиля, но и современных героев, которые привлекают детей. Кроме того, занимаюсь пошивом жилетов, чапанов, сумок и рюкзаков в этностиле. В дальнейшем планирую и дальше развивать свое собственное дело, - отметила предприниматель-ремесленница.

- Мы занимаемся производством продукции пчеловодства на протяжении уже 20 лет. Мы начали буквально с 5 ульев, а сейчас у нас уже 300 пчелосемей. Мы производим 8 сортов меда, пергу, крема, свечи. Можно сказать, что это наше семейное дело. Я многодетная мать, старший сын сейчас уже самостоятельно развивает наше пчелиное хозяйство, а мы с супругой занимаемся реализацией готовой продукции. Радует, что у нас уже своя клиентская база. Все это благодаря ежедневному труду и высокому качеству нашей продукции, - отметила предпринимательница Ирина Сюра.

По итогам презентации проектов состоялась церемония награждения, также были поощрены женщины, внесшие вклад в развитие женского предпринимательства региона.

Форум «Жетісу Women Forum – 2026» еще раз подтвердил, что женское предпринимательство является важной составляющей экономики региона. Объединение предпринимательниц, обучение, наставничество и доступ к мерам государственной поддержки помогают женщинам реализовывать свои идеи, создавать рабочие места и развивать бизнес как в городах, так и в сельской местности.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев