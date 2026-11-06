В Жетісу порядка 9 тысяч жителей Панфиловского района получили доступ к газу

В приграничном Панфиловском районе области Жетісу к природному газу подключили сразу 4 сельских населенных пункта. Доступ к голубому топливу получили порядка 9 тысяч сельчан, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, к газу подключили села Аулиелагаш, Акжазык, Аккудык и Шолакай. Теперь в Панфиловском районе голубым топливом обеспечены 16 населенных пунктов, включая город Жаркент.

Торжественная церемония зажжения газа прошла в селе Аулиеагаш. С радостным событием от имени главы региона сельчан поздравили руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Азамат Бейсбаев и аким района Марат Сагымбек.

Специалисты по газовому оборудованию провели разъяснительную работу с жителями по вопросам безопасности при использовании газа и раздали им информационные буклеты.

В свою очередь местные жители выразили свою благодарность и отметили, что теперь такие трудности, как приобретение и доставка угля и дров, растопка и чистка от золы печей, остались в прошлом, что значительно упростит их быт.

Среди них житель села Аулиеагаш Койшыбай Шалабаев, чей дом одним из первых подключили к газу.

- Для жителей села сегодняшний день по-праздничному радостный. Моей семье на один отопительный сезон требовалось 6 тонн угля и около тонны дров, а это весьма существенная сумма. Заносить уголь, дрова, растапливать печь, выносить золу – это ежедневный тяжелый труд, особенно для пожилых людей. Теперь в домах будет тепло, уютно и без ежедневных усилий, - отмечает он.

К нему присоединилась другая местная жительница Айгуль Алтынбекова:

- Мы с радостью подключили свой дом к газу. Мне, как хранительнице домашнего очага, очень удобно и комфортно теперь. Постоянная топка печи оборачивается дополнительными хлопотами: стены дома чернеют от сажи, много сил уходит на поддержание чистоты в доме. К тому же нужно постоянно следить за печью, вовремя подкладывать уголь, выносить золу. Теперь обо всём этом можно забыть. В доме всегда тепло, не нужно тратить время на растопку и уборку после неё. Освободившееся время могу посвятить семье и домашним делам. Для нас это большое облегчение, – поделилась женщина.

Как сообщили в областном управлении энергетики и ЖКХ, в рамках работы по газификации Панфиловского района на данном этапе в 2 селах строительные работы завершены, еще в 8-и продолжаются. Подключение будет проводиться поэтапно до конца года. В результате в этом году будут газифицированы все 26 населенных пунктов района, подлежащих газификации. Доступ к газу получат 119,9 тыс. жителей, проложено 682 км газораспределительных сетей. Кроме того, учитывая обращения жителей, завершена разработка проектно-сметной документации для газификации 6 сел: Турпан, Садыр, Диханкайрат, Сарыбель, Баскуншы и Коктал-Арасан. Строительные работы запланированы на следующий год.

Важно отметить, что в рамках исполнения поручения Главы государства со дня образования области Жетісу активно газифицируется. Если до образования области было газифицировано всего 5 населенных пунктов, включая Талдыкорган, то на сегодня газифицировано 115 населенных пунктов, доступ к газу получили 468,5 тысяч жителей. При этом досрочное завершение строительства газопровода «Талдыкорган – Ушарал» позволит уже в этом году начать реализацию проекта по газификации Сарканского, Аксуского и Алакольского районов. В частности, на сегодняшний день заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ в целях обеспечения природным газом 84 населенных пунктов данных трех районов с общей численностью населения 133,9 тыс. человек. Таким образом, досрочная реализация крупных проектов позволяет ускорять решение важных социально-экономических задач, направленных на повышение качества жизни населения.

К слову, к концу 2025 года будут газифицированы все 126 населенных пунктов от Кербулакского района до Талдыкоргана, включая Панфиловский район. В результате доступ к газу получат 518 тыс. жителей области или 74% всего населения.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дархан Ораш