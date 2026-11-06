В рамках международного саммита «QS Summit – 2026», проходящего в городе Денпасар (Индонезия), Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова был удостоен международной премии QS в номинации «Learning Experience – Performance Improvement» («За выдающиеся достижения в повышении качества обучения и развитии образовательной среды»).

Данная награда стала первой в истории среди высших учебных заведений Казахстана в этой номинации. Международную премию на торжественной церемонии получил Председатель правления – ректор университета, профессор Ермек Бурибаев.

Номинация «Learning Experience – Performance Improvement» присуждается высшим учебным заведениям, добившимся значительных результатов в совершенствовании качества образования, развитии академической среды и создании благоприятных условий для обучения студентов. При оценке учитываются эффективность образовательного процесса, уровень вовлеченности профессорско-преподавательского состава в академическую деятельность, система поддержки студентов, а также условия, созданные для развития их личностного и профессионального потенциала.

Международная награда свидетельствует о результатах системной работы университета по повышению качества образования, совершенствованию методик преподавания, модернизации академической среды и развитию студентоориентированной модели образования.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства науки и высшего образования РК.

Жетысуский университет стал обладателем международной премии QS