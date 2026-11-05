Бейбит Исабаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики

Сегодня аким области Жетісу Бейбит Исабаев встретился с официальной делегацией Посольства Литовской Республики в Казахстане во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Эгидиюсом Навикасом. В рамках визита стороны обсудили перспективы развития двустороннего экономического и культурного сотрудничества, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В своем приветственном слове глава региона, подчеркнув, что взаимоотношения между двумя странами создают прочную основу для расширения сотрудничества на региональном уровне, остановился на основных направлениях социально-экономического развития области.

Бейбит Исабаев отметил, что область Жетісу обладает большим потенциалом в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, «зеленой» энергетики и туризма. Этому способствует выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» и международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». При этом область является единственным в республике регионом, имеющим 5 таможенных постов на границе с Китаем. Подробно он остановился и на инвестиционном потенциале области.

- Пока на территории нашего региона нет совместных с Литовской Республикой предприятий, но мы готовы развивать торгово-экономическое сотрудничество. Думаю, этому значительно способствует и эта первая совместная встреча. Со своей стороны могу заверить, что в нашей области для бизнеса и потенциальных инвесторов в рамках действующего законодательства созданы все необходимые административные и экономические условия, - сказал Б. Исабаев.

В свою очередь Эгидиюс Навикас, поблагодарив за теплый прием, подробно остановился на возможных направлениях двустороннего партнерства, а также сообщил об открытии в области Жетісу почетного консульства. В ходе обсуждения были выявлены потенциальные сферы взаимодействия, включая сельское хозяйство, в том числе выращивание сахарной свеклы, туризм, предпринимательство и ІТ-технологии.

В завершение встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков