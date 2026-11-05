Овощи, мясо и бакалея: в Жетісу создают запас социально значимых продуктов

Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу» в рамках создания стабилизационного фонда заключила контракты на около 8 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров. В перечне мясо, овощи, бакалея. Свыше 3,3 тыс. тонн овощей уже заложено на хранение, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В рамках создания стабилизационного фонда корпорация заранее договаривается с крупными сельхозтоваропроизводителями на поставку нужного товара и предоставляет им места в овощехранилище Талдыкоргана. Эти запасы особенно важны в конце зимы и начале весны, когда прошлогодний урожай подходит к концу, а новый еще не собран.

- Всего СПК законтрактовала около 8 тысяч тонн продукции на сумму 2,9 млрд теңге. В перечне мясо, бакалея и сельскохозяйственная продукция. Свыше 3,3 тыс. тонн овощей уже заложено на хранение. Кроме того, на промежуточном складе находятся примерно 200 тонн бакалейных товаров семи наименований, в том числе сахар, рис, гречка и подсолнечное масло, - сообщил директор Департамента социальных проектов СПК «РИР «Жетісу» Бахтияр Сембеков.

Один из участников программы – ТОО «Zhetisu Dostyk». Хозяйство выращивает картофель примерно на 700 гектарах в Кербулакском районе и собирает около 10 тысяч тонн урожая. Часть картофеля отправляют на переработку, в том числе для производства чипсов, а столовые сорта поступают на местный рынок. В этом году по договору с социальной корпорацией предприятие выделило 1,6 тыс. тонн картофеля для продажи по фиксированной цене.

Финансовый директор ТОО Айнур Герман рассказала, что хозяйство выращивает импортные сорта картофеля, чтобы улучшать качество продукции. С 2022 года СПК поддерживает предприятие во время посевной, а урожай оно реализует по заранее согласованной цене.

- Мы заранее знаем, какой объем картофеля продадим и какую выручку получим. Это помогает планировать работу и расходы. Поддержка СПК для нас существенна: она касается финансирования и содействия в вопросах лизинга, - отметила А. Герман.

Такое сотрудничество помогает хозяйству заранее определить объем продаж и рассчитать выручку, а покупателям – приобрести продукты по оговоренным ценам.

Главным продуктом – хлебом – регион обеспечивает крупнейший талдыкорганский хлебопроизводитель ТОО «Sardar Export». Он ежедневно поставляет хлеб примерно в полторы тысячи магазинов и торговых точек региона. Отпускная цена на предприятии составляет 110 теңге. Речь идет о социальном хлебе из муки первого сорта.

В целом в Жетісу регулярно контролируют цены на социально значимые продовольственные товары. Проверки охватывают торговые точки, рынки и оптовые площадки. Работает специальная комиссия, которая выявляет нарушения. Если торговая надбавка на такие товары превышает установленный законом предел в 15%, уполномоченные госорганы принимают меры в соответствии с законодательством. В мониторинге участвуют депутаты, представители общественности, Палаты предпринимателей и государственных органов.

Как подчеркнул руководитель отдела развития торговли областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Азамат Жанбырбаев, если вы вдруг стали свидетелями повышения цен на социально значимые продовольственные товары выше предполагаемого предела, можно сообщить об этом, направив письменное обращение в соответствующие госорганы, или позвонить по номеру 109. В обращении следует указать адрес магазина, название товара и его стоимость, а по возможности приложить чек или фотографию ценника.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков