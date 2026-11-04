В Жетісу обсудили задачи Послания Президента и актуальные вопросы развития региона

Область Жетісу с рабочим визитом посетили представители Курултая РК, Қазақстан Халық Кеңесі и ряда министерств, которые провели несколько встреч с общественностью и сотрудниками различных сфер. Главной темой обсуждений стало разъяснение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» и решение актуальных проблем региона.

Во встречах в Доме дружбы и Палате предпринимателей «Атамекен» в Талдыкоргане приняли участие депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смолякова, член Қазақстан Халық Кенесі Кайрат Кереев, вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова и вице-министр финансов Даурен Темирбеков, а также представители общественных организаций и Ассоциации деловых женщин.

В ходе первой встречи, состоявшейся в Доме дружбы, были обсуждены вопросы модернизации социальной инфраструктуры и развитие сельского хозяйства. Екатерина Смолякова подчеркнула, что объявление 2027 года Годом масштабного общенационального строительства следует понимать шире, чем возведение новых зданий в целом. В первую очередь речь идет об обновлении инфраструктуры и строительстве объектов, необходимость в которых давно назрела. Отдельно депутат остановилась на проблемах туристической инфраструктуры Жетісу.

В Палате предпринимателей «Атамекен» участники обсудили вопросы развития женского предпринимательства, совершенствования системы государственных закупок, повышения доступности льготных кредитов и поддержки социального предпринимательства.

Еще одна важная встреча в рамках рабочей поездки состоялась с паралимпийцами. В ходе встречи Екатерина Смолякова затронула вопрос формирования инклюзивного общества. В настоящее время в стране насчитывается около 240 тысяч детей, нуждающихся в особой поддержке. Важно своевременно оказывать им медицинскую, психолого-педагогическую и реабилитационную помощь. В данном направлении разрабатывается законопроект по комплексной поддержке детей. Также были подняты вопросы совершенствования системы ранней диагностики, обеспечения доступности необходимых услуг в цифровом формате и снижения дефицита специалистов жестового языка.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков отметил, что государственная поддержка развития паралимпийского спорта будет продолжена. В частности, предусмотрена подготовка спортсменов к международным соревнованиям, обеспечение необходимым оборудованием, стимулирование призеров и возмещение затрат их сопровождающих.

Во Дворце языков состоялась встреча с членами Общественного совета области. На совещании были обсуждены задачи дальнейшего социально-экономического развития региона и повышения качества жизни населения. Затем депутат Курултая РК Наурыз Сайлаубай и член Қазақстан Халық Кеңесі Руфина Усанова встретились с коллективом завода по производству аккумуляторов ТОО «Кайнар-АКБ» и ознакомились с работой предприятия. В мероприятии приняли участие 100 сотрудников.

Визит продолжился посещением Центра активного долголетия, где в ходе беседы с услугополучателями центра были даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы, связанные с социальной поддержкой пожилых людей и созданием условий для их активного участия в жизни общества.

После в Жетысуском университете имени И. Жансугурова народные избранники обсудили развитие системы высшего образования, повышение качества подготовки специалистов, укрепление кадрового потенциала региона и роль университета в социально-экономическом развитии области. Также внимание было уделено образовательному и научному потенциалу, вопросам трудоустройства выпускников и в целом основным направления развития высшего учебного заведения.

В завершение визита представители официальной делегации из Астаны посетили Коксуский и Ескельдинский районы, где провели встречи с населением.

Управление внутренней политики области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков, Канат Умралинов