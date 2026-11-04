Приоритеты Послания: в Жетісу состоялся диалог с работниками предприятия

Члены республиканской агитационной группы по разъяснению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» встретились в Талдыкоргане с коллективом завода по производству аккумуляторов «Кайнар-АКБ» и ознакомились с работой предприятия. В мероприятии приняли участие порядка 100 сотрудников.

В ходе встречи депутат Курултая Республики Казахстан Наурыз Сайлаубай отметил ключевую роль производственных предприятий в создании рабочих мест, обеспечении стабильных доходов населения и увеличении поступлений в бюджет. Он подчеркнул, что успехи «Кайнар-АКБ» на зарубежном рынке демонстрируют потенциал отечественного производства.

- Кайнар-АКБ – это гордость области Жетісу. Приятно видеть, что продукция, произведенная на нашей земле, востребована и за рубежом. Увеличение объемов производства создает возможности для новых рабочих мест, роста доходов граждан и увеличения налоговых отчислений. Поэтому развитие таких предприятий жизненно важно для экономики страны, - сказал он.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Руфина Усанова поблагодарила работников завода за их самоотверженный труд.

- Сорок пять процентов из 1200 сотрудников составляют женщины. Пользуясь случаем, выражаю вам благодарность за успешное выполнение любых производственных задач, - отметила она.

В ходе обсуждения участники рассмотрели пути повышения транспортно-логистических возможностей региона, наряду с развитием городской инфраструктуры в Талдыкоргане. Были затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, подчеркнута важность решения проблем, связанных с водо, газо- и электроснабжением, а также состоянием дорог. На встрече также был поднят вопрос обеспечения сотрудников предприятия жильем. Представитель коллектива отметил, что доходы рабочих не соответствуют требованиям некоторых жилищных программ, и поинтересовался возможностями получения ими заветных квадратных метров.

Наурыз Сайлаубай предложил рассмотреть возможность разработки совместно с «Отбасы банком» специальной ипотечной программы для предприятия, учитывающей доходы и трудовой стаж сотрудников. В качестве примера он привел горнодобывающее предприятие в Хромтау, которое совместно с банком предоставило своим работникам жилье.

В завершение встречи Наурыз Сайлаубай и Руфина Усанова ответили на вопросы ее участников.

Управление внутренней политики области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов