Строительство новых социальных объектов, доступное кредитование фермеров и поддержка предпринимательства стали основными темами встречи, посвященной реализации Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В Доме дружбы Талдыкоргана представители депутатского корпуса и Правительства встретились с общественностью области Жетісу, чтобы разъяснить намеченные меры и выслушать предложения жителей.

В мероприятии приняли участие депутат Курултая Республики Казахстан Екатерина Смолякова, член Қазақстан Халық Кеңесі Кайрат Кереев, вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова и вице-министр финансов Даурен Темирбеков. Среди участников также были представители этнокультурных объединений и общественных структур региона.

Основное внимание было уделено практической реализации задач Послания, в том числе развитию инфраструктуры, поддержке производства и повышению качества жизни населения.

Екатерина Смолякова подчеркнула, что объявленный Год общенародной стройки предполагает не только возведение новых зданий, но и обновление инфраструктуры, создание востребованных социальных объектов.

– Во время поездок в регионы мы видим эти потребности и слышим о них от самих жителей. Где-то необходимы реабилитационные и коррекционные центры для детей с особыми потребностями, где-то ребятам негде заниматься спортом. Поэтому за каждым новым объектом должна стоять конкретная задача: сделать необходимую помощь доступнее, дать детям больше возможностей для развития, улучшить повседневную жизнь людей, – отметила депутат.

Отдельно Екатерина Смолякова затронула вопросы развития туристической инфраструктуры Жетісу. По ее словам, после обращений жителей найдено решение о строительстве объездной дороги к площадке развития парапланеризма. Совместно с Министерством финансов и местными исполнительными органами также ведется работа по проблемному участку дороги между областями Жетісу и Абай в районе Алаколя.

Значительная часть встречи была посвящена сельскому хозяйству – одной из ключевых отраслей экономики региона. Обсуждались вопросы доступного финансирования, переработки сельхозпродукции и обновления техники.

Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова сообщила, что в прошлом году на льготное финансирование растениеводства был направлен один триллион тенге. Эти средства позволяют аграриям своевременно проводить посевные и уборочные работы, приобретать необходимые материалы и обновлять технику.

– Следующая задача – предоставить сельхозтоваропроизводителям долгосрочное финансирование на инвестиционные цели. Приоритет будет отдаваться объектам, которые имеют особое значение для конкретных регионов, – пояснила Назгуль Хатепова.

Особое внимание уделили переработке сахарной свеклы. В текущем году в Жетісу этой культурой засеяно 13,5 тысячи гектаров. Урожай принимают модернизированные Коксуский и Аксуский сахарные заводы. При этом подключение Аксуского завода к газу позволит снизить производственные затраты и себестоимость продукции.

Еще одним перспективным направлением названо расширение посевов кукурузы и развитие ее глубокой переработки. Новые возможности для аграриев связаны с предприятием в Жамбылской области, созданным совместно с китайскими инвесторами. Производство продукции, в том числе аминокислот, востребованных в промышленности, обеспечит хозяйствам Жетісу дополнительный рынок сбыта.

Вице-министр также рассказала о развитии молочного животноводства. В рамках программы льготного финансирования предусмотрено создание более ста молочно-товарных ферм, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. Кроме того, обсуждалась цифровизация отрасли, направленная на упрощение получения субсидий, сокращение бумажной работы и повышение прозрачности движения сельхозпродукции.

Участники встречи отметили, что Год общенародной стройки открывает дополнительные возможности для местного бизнеса. Строительство новых объектов формирует спрос на материалы, оборудование и транспортные услуги, способствует созданию рабочих мест и увеличению бюджетных поступлений. При этом важную роль играет общественный контроль за реализацией проектов.

В завершение встречи было подчеркнуто, что главными показателями эффективности реализации Послания станут реальные изменения в жизни жителей региона: доступность социальных услуг, развитие предпринимательства, поддержка сельского хозяйства и повышение благосостояния населения.

Управление внутренней политики области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков