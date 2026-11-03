«Читающая нация»: в Жетісу книжный магазин стал площадкой для читательского марафона

Проект «Читающая нация», призванный популяризировать чтение и укрепить интерес к литературе, положительно влияет и на формирование читательской привычки. И история молодой предпринимательницы из области Жетісу – наглядный пример того, как эта идея воплощается в жизнь. К слову, в регионе в читательском марафоне участвуют порядка 79 тысяч жителей, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Сая Болаткызы не просто продает книги, а создает пространство, где они находят своих читателей, а литература становится частью повседневной жизни. Все началось с любви к чтению, и постепенно идея превратилась в собственное дело: небольшой уютный книжный магазин в центре Талдыкоргана, отличающийся особой атмосферой благодаря красивым деталям в интерьере, созданным собственными руками. Все продумано до мелочей: крафтовые пакеты, атласные ленты, которыми перевязывают купленные книги, закладки в подарок... Здесь к книге относятся особенно бережно, как к самому дорогому и бесценному подарку. Книги хочется трогать, любоваться ими и здесь же, устроившись в уютном уголке у окна, начать читать.

- По профессии я биолог, довольно успешно занималась преподавательской деятельностью в одной из частных школ Талдыкоргана, но у меня всегда была мечта – открыть свой собственный книжный магазин. В этом меня поддержал мой супруг Айбар, мои родные и близкие. И, начав с шести книг на полке, в итоге я открыла хоть и небольшой, но зато свой собственный книжный магазин. Когда я читаю, я отдыхаю душой. Поэтому мне хотелось создать в своем магазине такую атмосферу, чтобы приходящим в нем людям было уютно, и чтобы книги в нем наполняли все пространство. То есть размещались не только на полках, но и были частью интерьера, центром всего. Надеюсь, у меня это получилось, - говорит Сая.

Как отмечает хозяйка магазина, с запуском проекта «Читающая нация» в магазин стало приходить больше людей.

- Могу с уверенностью сказать, что с началом марафона «Читающая нация» число клиентов в моем магазине действительно выросло. Приходят родители, чьи дети участвуют в марафоне. Они приносят список рекомендуемых к прочтению в рамках марафона книг, и мы их им собираем. К тому же на базе нашего магазина действует читательский клуб, где мы вместе читаем и обсуждаем книги марафона. То есть со своей стороны стараемся максимально привлечь молодежь к участию в проекте, так как это помогает сформировать вкус к чтению. Очень радует, что большая часть наших читателей – это молодежь, где-то 60% от общего числа посетителей, - отмечает она.

Помочь развить свое дело Сае помогли и ее единомышленники в социальных сетях, благодаря им она смогла наладить поставки книг. Дважды, а то и трижды в неделю начинающий предприниматель закупается. В основном в Алматы через прямые поставки. Работает и с российскими издательствами.

- В будущем мне хотелось бы заняться изданием книг. До этого пока далеко, но мечтать нужно. Ведь, как говорила героиня одного из моих любимых авторов Шарлотты Бронте: «Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная, и он создаёт её, если она не дана ему судьбой». Если бы я не следовала этому принципу, то мечта о книжном магазине так и осталась бы мечтой. Конечно я благодарю за ее воплощение свою семью, за то, что поверили в меня и всячески поддержали, - продолжает Сая Болаткызы.

Кроме Шарлотты Бронте, ее любимыми авторами являются еще Шерхан Муртаза, Дулат Исабеков, Холед Хоссейни, Алекс Михаэлидес, Эрих Мария Ремарк и многие другие. Конечно эти авторы живут на полках магазина, но многое зависит и от предпочтений клиентов.

- Старшее поколение в основном интересуется классикой, исторической литературой. Молодежь больше привлекает современная литература, жанр фэнтези и детективы. Большое внимание мы уделяем классикам казахской литературы. Сейчас в нашем магазине уже около двух тысяч книг разных жанров. Мы стараемся не накручивать цены, ведь книги сегодня весьма недешевы. И это я осознаю. Для меня стало большим удовольствием принимать еженедельно участие в городских фестивалях на пляже, которые проходили в летний период. Там горожане и гости города узнали о нашем магазине впервые и затем стали нашими постоянными клиентами, - продолжает книголюб.

Говоря о воспитании любви к чтению, Сая говорит, что все начинается с семьи:

- В нашей семье все любят читать, а мой двухлетний сынишка Дияр очень любит, когда мы читаем ему сказки и другие детские книжки. У него книг больше, чем у меня, - признается Сая. – Некоторые говорят, что сейчас никто не читает и все увлечены гаджетами. Но я считаю, что так говорят те, кто сами не читают. Потому что читающий человек всегда окружен такими же книголюбами, - считает она.

Одной из фишек магазина являются букеты из книг и «тайные книги», обернутые плотной бумагой и красиво украшенные. Им посвящено несколько полок в магазине. К таким секретным книгам прилагается записка, где написано, какие чувства испытает читатель или читательница по прочтении. Но нет ни названия, ни автора книги. А иногда даже и записки нет. В этой идее тайных книг можно сказать и заключается самый главный смысл всей работы магазина и ее хозяйки – книга – это самый важный, нужный и интересный подарок.

История Саи Болаткызы – небольшой, но показательный пример того, как стремление к чтению превращается в дело, объединяющее людей. Недавно запущенный проект «Читающая нация» призван сделать книгу ближе каждому. И такие инициативы, как книжный магазин @saybooks.kz, увлеченные своим делом люди и каждая прочитанная книга помогают достижению этой общей и значимой цели.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены Саей Болаткызы, а также Vestnik19.kz