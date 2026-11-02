Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в рамках рабочего объезда ознакомился с ходом строительства и капитального ремонта социальных объектов в Талдыкоргане. Среди них объекты здравоохранения, реабилитации, креативной индустрии и спорта, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Сначала глава региона посетил строительную площадку в микрорайоне «Каратал». Здесь возводится реабилитационный центр на 150 мест для людей с особыми потребностями.

По словам представителя подрядной организации, строительные работы начались в ноябре прошлого года, а завершить их планируется в марте следующего года. В строительстве задействовано около 100 человек, из них 25 – местные жители. Также привлечено 9 единиц техники. В целом готовность здания составляет 56%. При этом глава региона предупредил подрядную организацию о строгом соблюдении качества строительных работ. Также он поручил акиму города приступить к укладке дороги, ведущей к объекту.

В областной многопрофильной детской больнице также проводятся восстановительные работы и сейсмоусиление. На объекте ведутся работы по оштукатуриванию блоков А и Б, установке дверей, а также благоустройству. Вместе с тем наблюдается отставание от графика работ. В связи с этим глава региона сделал подрядной организации строгое предупреждение о необходимости ускорить темпы строительства.

После этого Бейбит Исабаев посетил строительную площадку спортивного комплекса для людей с инвалидностью. Отметим, что двухэтажный объект, возводимый при поддержке фонда «Қазақстан халқына», рассчитан на 150 мест. В настоящее время на площадке задействованы 43 рабочих и 13 единиц техники. Строительство началось в мае текущего года. Сейчас ведется кладка стен, а также электромонтажные и сантехнические работы.

Напомним, проект инклюзивного спорткомплекса предусматривает универсальный спортивный зал, специализированные тренировочные площадки, залы для борьбы и силовой подготовки, тир, площадку для стрельбы из лука, медицинский блок, а также инфраструктуру, необходимую для проведения тренировок, соревнований и реабилитационных мероприятий.

Вместе с тем Бейбит Исабаев поручил руководству областного управления строительства рассмотреть вопрос установки автоматической системы полива на территории спортивного комплекса. Он отметил, что на столь обширной территории без специальной системы будет сложно поддерживать зеленые насаждения.

В этот же день глава региона ознакомился с ходом реконструкции здания Художественной галереи, на базе которой создается креативный центр при поддержке фонда «Самрук-Қазына».

По данным общественного фонда «YOUTHART», реализующего проект, центр станет городским пространством креативных индустрий, ориентированным на творчество, образование и развитие новых IT-технологий.

- Для данного центра будут приобретены современные компьютеры, установлен специальный сервер с искусственным интеллектом, который позволит активизировать работу в креативной сфере. Посетители центра смогут освоить 3D-моделирование и генерацию проектов, а также научиться воплощать свои идеи в жизнь. Центр будет предназначен для ремесленников, представителей бизнеса и молодых стартаперов. При этом Художественная галерея продолжит работу на третьем этаже здания, - сообщила представитель фонда Мариам Оганян.

Осмотрев внутренние помещения здания, Бейбит Исабаев отметил, что создание такого креативного центра имеет большое значение для региона. Он подчеркнул необходимость реализации проекта на высоком качественном уровне с учетом современных требований.

В завершение объезда ответственным лицам было поручено обеспечить строгий контроль за качеством строительства и реконструкции указанных социальных объектов с соблюдением сроков их завершения.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков