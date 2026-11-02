С 2026-2027 учебного года в организациях среднего образования страны проводится курс «Личная безопасность» для учащихся 5-11 классов. Его основная цель - формирование у детей навыков безопасного поведения, умения правильно оценивать риски, принимать осознанные решения и при необходимости своевременно обращаться за помощью к взрослым.

Программа курса разработана с учетом возрастных особенностей учащихся и ориентирована на практические занятия. Школьники анализируют различные жизненные ситуации, участвуют в ролевых играх и выполняют специальные упражнения, направленные на развитие навыков безопасного поведения и управления собственными эмоциями.

Для учащихся 5-8 классов предусмотрено 8 часов в год, для 9-11 классов - 17 часов. Программа включает практические и диагностические занятия. Для старшеклассников дополнительно предусмотрены занятия коррекционно-развивающей направленности.

В рамках курса проводится диагностика, направленная на определение психологического состояния учащихся. Ее результаты позволяют учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка и планировать соответствующую работу по оказанию поддержки. Результаты диагностики не используются для выставления оценок или распределения учащихся по каким-либо категориям.

Занятия проводят штатные педагоги-психологи организаций образования. Главным показателем освоения курса является умение учащихся эффективно применять полученные знания и навыки безопасности в повседневной жизни.

Источник: официальный сайт Министерства просвещения РК

В школах Казахстана учащихся обучают навыкам личной безопасности