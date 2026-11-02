По поручению Главы государства в Казахстане продолжается работа по развитию параспорта, расширению возможностей для занятий спортом людям с инвалидностью. Теперь подобрать подходящий вид спорта, найти секцию в своём регионе и связаться с тренером можно через Telegram-бот @parasport_kz_bot. Новый сервис призван упростить доступ к занятиям спортом и помочь людям с инвалидностью сделать первый шаг к тренировкам.

Центр спортивной подготовки для лиц с особенными потребностями Министерства туризма и спорта РК запустил Telegram-бот, который помогает подобрать доступные виды спорта с учётом особенностей здоровья и региона проживания.

Пользователю достаточно выбрать регион, направление спорта и категорию нарушения здоровья. На основе этих данных бот формирует список подходящих видов спорта, представленных в выбранном регионе. Также через сервис можно связаться с менеджером спортивной организации в WhatsApp, перейти на её страницу в Instagram и найти адрес спортивной школы через 2ГИС.

Создание доступной спортивной среды также открывает возможности для выявления новых талантов и формирования спортивного резерва страны.

Запуск Telegram-бота стал ещё одним шагом в этом направлении. Сервис позволяет сократить путь от желания заниматься спортом до первого обращения в спортивную организацию, предоставляя необходимую информацию в одном месте.

Воспользоваться Telegram-ботом можно по ссылке: https://t.me/parasport_kz_bot

Источник: официальный сайт Министерства туризма и спорта РК

Как найти спортивную секцию за несколько минут: в Казахстане запустили Telegram-бот для людей с инвалидностью