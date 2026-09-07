«Таза Қазақстан»: в Жетісу ввели еще один из трех экопарков

По поручению Главы государства в рамках программы «Таза Қазақстан» и с целью развития туризма в области Жетісу ведется работа по созданию сразу трех экопарков. Один из них – экопарк «Тасбақа» в городе Талдыкорган был официально открыт в минувшие выходные. В частности, в рамках первого этапа на территории экопарка были проведены работы по благоустройству без изменений природного ландшафта. Напоминаем, ранее статус экопарка получил парк «Қойтас» в Сарканском районе, также ведется обустройство экопарка «Серкесай» в Текели, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В церемонии открытия экопарка приняли участие экоактивисты, воспитанники туристических клубов и секций, спортсмены, активисты молодежных организаций, школьники. Представители местных велосообществ посвятили событию специальный веломарафон.

От имени главы региона участников и гостей мероприятия поздравил аким города Ернат Базил, который, подчеркнув природную уникальность данной местности, отметил важность ее сохранения для будущих поколений.

Как отметила председатель ОО «Креативный центр «Алтын Адам» Динара Бакирова, данный историко-культурно-экологический проект символизирует неразрывную связь эпох и традиций. Она также подчеркнула, что нынешний облик экопарка – результат совместной работы местных исполнительных органов и экоактивистов.

После официальной части одновременно в разных локациях были организованы развлекательно-познавательные мероприятия. Этнодефиле детей с особенными потребностями, экскурсия по древним петроглифам урочища «Кызылтас», различные игровые квесты для детей, ярмарка ремесленников, национальные игры, праздничный концерт, а также массовая экоакция. Таким образом, данное событие объединило несколько тысяч человек разных возрастов, включая талдыкорганцев и гостей города.

- Это место, отличающееся природной красотой, еще и имеет богатую историю. Здесь имеются петроглифы – древние наскальные изображения, оставленные нашими предками. Поэтому очень радует, что теперь здесь создан экопарк, который поможет сохранить это уникальное место. Будем своих детей сюда приводить, чтобы они могли прикоснуться к нашей истории. Как спорстмену, мне это место тоже интересно, на велосипедах можно проводить соревнования. Мы с удовольствием приняли участие в открытии, - сказал один из участников веломарафона.

- В первый раз здесь, даже не думала, что здесь так красиво и необычно. Приехали сюда с семьей, с коллегами. Очень радует, что в окрестностях города такое уникальное место благоустроили. Очень важно теперь не бросать здесь мусор, не допускать случаев вандализма. Потому что развитие и сохранение таких мест – наша общая задача, - поделилась мнением юная талдыкорганка.

- Лазать, подниматься все выше и выше – это конечно интересно, дух захватывает. Теперь буду сюда приезжать с друзьями, чтобы посидеть на вершине, подумать, полюбоваться открывающимся видом. Заинтересовали еще петроглифы, хочется их рассмотреть, узнать, когда и как появились, ведь очень важно, идя вперед, знать свою историю, - выразил свое мнение один из школьников.

Напомним, экопарк «Тасбақа» расположен близ Талдыкоргана в окрестностях дачного массива «Қызылтас», где на территории одноименного археологического комплекса имеется около 600 археологических памятников. Еще одна достопримечательность – многотонная каменная глыба, напоминающая своими очертаниями огромную черепаху. На данном этапе на территории парка установлена входная группа, 4 беседки, 2 смотровые площадки, фотозона, по 20 скамеек и урн, мусорная площадка с тремя контейнерами, 10 опор освещения

Стоит таже отметить, что еще два экопарка располагаются в городах Текели и Саркан. Это «Серкесай» и «Қойтас» соответственно. Таким образом, три экопарка станут новым импульсом для развития в регионе экологического и культурно-познавательного туризма. Если экопарк «Тасбақа», расположенный всего в 3 км от областного центра, удобен для кратковременного отдыха жителей и гостей города, а также проведения активных выходных на природе, то экопарк «Серкесай», известный живописными природными ландшафтами, более ориентирован на спортивный отдых. В свою очередь в экопарке «Қойтас» предусмотрены возможности не только для комфортного отдыха, но и содержательного досуга. Для этого имеются детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, там высажены деревья и установлены скульптуры животных, знакомящие посетителей с особенностями флоры и фауны национального природного парка «Жонгар-Алатау».

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов