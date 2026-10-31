В области Жетісу туризм является одним из важнейших направлений экономики. Ежегодно регион посещают более 2 миллионов туристов. Поэтому работа по развитию необходимой инфраструктуры для комфортного отдыха ведется системно, в том числе на побережье озера Алаколь. В частности, к концу следующего года завершится строительство берегоукрепительной дамбы, а до начала купального сезона введут в эксплуатацию канализационно-очистное сооружение, что позволит решить сразу две актуальных проблемы развития побережья. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев на встрече с населением Алакольского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Как было отмечено на побережье Алаколя реализуется проект строительства канализационного очистного сооружения. На сегодня готовность составляет 70%. Реализация проекта позволит обеспечить централизованный сбор и очистку сточных вод на побережье озера, предотвратить загрязнение окружающей среды и водных ресурсов, а также создать необходимые условия для дальнейшего развития туристической инфраструктуры региона.

- Это один из крупнейших проектов в стране по проектной мощности, который строится с учетом возможности роста курортных зон в будущем. Установка будет способна очищать 6,5 тыс. кубометров воды в сутки, которую потом можно будет повторно использовать в качестве технической, - отметил Б. Исабаев.

Кроме того, разработана проектно-сметная документация строительства системы канализации в селе Коктума с охватом зоны отдыха Алакольского района. В рамках проекта предусмотрено строительство 72 км сетей водоотведения и 3 канализационных насосных станций. Реализация проекта планируется в 2027 году.

Также с прошлого года ведется строительство берегоукрепительной дамбы на озере Алаколь. Проект охватывает 13 км береговой линии озера. На сегодняшний день выполнены работы на 1,9 км в селе Акши и 1,9 км из 3,5 км в селе Коктума. Завершить работы планируется к концу следующего года.

Кроме того, в целях улучшения инфраструктуры побережья Алаколя построена новая подстанция «Акши – Бесколь», теперь планируется строительство линии «Актогай – Коктума».

Для поддержания чистоты прибрежных территорий созданы коммунальные предприятия «Алакөл Тазалық» и «Балқаш Тазалық. В результате в текущем году работы по содержанию побережья озера были организованы на хорошем уровне.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Жеңіс Ысқабай