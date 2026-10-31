В Алакольском районе области Жетісу начато строительство нового здания для центральной районной больницы с охватом свыше 73 тысяч жителей. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- В связи с тем, что прежнее здание центральной районной больницы Алакольского района не соответствует современным требованиям, принято решение о строительстве нового современного здания со стационаром на 200 коек. На реализацию проекта из Фонда развития инфраструктуры средства уже выделены. На сегодняшний день определена подрядная организация, начинаются строительные работы. Завершение запланировано на 2028 год, - сказал Б. Исабаев.

Также в селе Кабанбай построен и введен в эксплуатацию дополнительный корпус центра оказания специальных социальных услуг «Шуақ».

- По вашей просьбе, озвученной в прошлом году, в следующем году на указанном объекте мы откроем отделение дневного пребывания на 30 мест для детей с психоневрологическими нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поручаю руководителю областного управления координации занятости и социальных программ взять указанные работы под строгий контроль, - отметил глава региона.

В целом за последние 3 года в Алакольском районе построен 31 новый социальный объект и 3 капитально отремонтированы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков