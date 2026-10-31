В области Жетісу Алакольского района строят сразу 3 сельских дома культуры

В Алакольском районе области Жетісу взамен аварийных строятся сразу три сельских дома культуры на 150 мест каждое. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с жителями Алакольского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- В этом году в области Жетісу в сфере культуры запланировано строительство 9 объектов. Из них на сегодня введены 3 дома культуры и 2 библиотеки. В том числе ведется строительство трех домов культуры в Алакольском районе: селах Балапанов, Кольбай, Екпинди. Ввод запланирован на следующий год. Еще один важный вопрос – присвоение дому культуры в селе Бесколь имени известного композитора, заслуженного деятеля искусств Казахстана Темиржана Базарбаева, - сказал Б. Исабаев, дав соответствующее поручение своему заместителю.

Между тем строительство дома культуры с библиотекой в с.Екпинди выполнено на 90%. По данным начальника участка Талапа Рысханова, сейчас ведутся фасадные работы и по благоустройству:

- Работы были начаты в октябре прошлого года. Мы снесли аварийное здание и на его месте возводим новое. На строительной площадке занято порядка 50 человек, 11 единиц техники. Наша главная цель – вовремя сдать в эксплуатацию современное двухэтажное здание дома культуры на благо местных жителей, - сказал Т.Рысханулы.

Не менее активно продолжается строительство домов культуры в селах Балапанов и Кольбай, где работы выполнены на 98% и 75% соответственно.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков