В области Жетісу решен вопрос централизованного водоснабжения села Лепсы Алакольского района, вошедшего в пятерку лучших туристских сел страны по итогам национального конкурса прошлого года. Обеспечение населенного пункта чистой питьевой водой не только повысит качество жизни местных жителей, но и создаст условия для дальнейшего развития туристического потенциала села. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, поручив полностью завершить все работы по подключению жителей села к централизованной водопроводной сети, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проект реконструкции и строительства системы водоснабжения с.Лепсы (Лепсинск) реализуется с прошлого года.

В рамках проекта проложено 35 км магистрального водопровода, смонтировано 708 водопроводных колодцев, пробурены две водозаборные скважины глубиной по 226 метров, построены резервуар чистой воды и насосная станция. Насосное оборудование уже подключено к электросетям, проведена работа по ограждению базы и всех вспомогательных сооружений. Для обеспечения противопожарной защиты предусмотрена установка 135 пожарных гидрантов.

Параллельно продолжается устройство абонентских сетей. Проложено 15 км распределительных сетей, работы выполнены в полном объёме. В общей сложности проект предусматривает подключение 343 жилых домов. На сегодняшний день трубопроводы подведены к 328 домовладениям, а около 130 жителей уже подключены к новой системе водоснабжения.

- Необходимо полностью завершить работы по подключению жителей села к централизованной водопроводной сети, - отметил Б. Исабаев, дав поручение акиму района. - Кроме того, мне хорошо известна проблема с питьевой водой в селе Булакты. Из местного бюджета выделены средства и подготовлен проект реконструкции водопроводных сетей протяженностью 52,4 км. Необходимо начать работы в следующем году, - подчеркнул аким области.

Мнением поделилась жительница с.Лепсы Ирина Абдухаликова:

- В нашем селе второй год ведутся работы по строительству центрального водопровода. Это не просто проект, это развитие сельской инфраструктуры, и большая помощь жителя села. Вода у нас самотеком идет, но не по всем селу. В одной части воды вообще не было, сейчас по некоторым улицам идет уже пробное подключение. Надеемся, что до зимы вода придет во все наши дома, - сказала она.

В настоящее время в области Жетісу чистой питьевой водой обеспечены 93% населенных пунктов, подлежащих водоснабжению. В текущем году работы ведутся в 11 населенных пунктах, в 8 из них работы будут завершены до конца года, а 3 проекта переходящие.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков,

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