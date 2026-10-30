В области Жетісу в рамках программы «Таза Қазақстан» принимаются меры по благоустройству населенных пунктов, особенно в сельской местности. В частности, в Алакольском районе в рамках экопрограммы высажено свыше 9500 саженцев, уровень уличного освещения доведен до 75%, также благоустроен парк, построены игровые и спортивные площадки в разных сельских населенных пунктах. Об этом стало известно в ходе встречи акима области Бейбита Исабаева с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- В области Жетісу в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» проводится ремонт крыш и фасадов многоквартирных жилых домов, реализуется ряд важных проектов по строительству детских и спортивных площадок, а также благоустройству территорий. Вместе с тем фасады 7 многоквартирных домов при въезде в город Ушарал находятся в неудовлетворительном состоянии. В этой связи поручаю акиму района подать бюджетную заявку на следующий год для ремонта фасадов и строительства детских игровых площадок, - отметил глава региона, дав ряд соответствующих поручений.

Между тем в рамках «Таза Қазақстан» в Алакольском районе активно продолжается работа по благоустройству населенных пунктов. В селах появились новые спортивные объекты и зоны отдыха: в Сапаке оборудована воркаут-площадка, в Бесколе и Булакты – спортивные площадки, а в Екпинди благоустроен парк. Также в городе Ушарал за счет сэкономленных средств завершено строительство новой аллеи и первой очереди этнопарка. В рамках работ по озеленению на сегодняшний день высажено 9 564 дерева, в том числе 8 195 лиственных и 1 369 хвойных. При этом уровень освещения улиц доведен до 75%: из 470 улиц района освещены 350. В текущем году в пяти селах установлено дополнительно 465 уличных светильников, в том числе в селах Токжайлау, Кольбай, Теректы, Кызылащи, Акжар.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков