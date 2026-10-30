В области Жетісу на системной основе ведется работа по развитию дорожной инфраструктуры. При этом озвученные в ходе встреч с населением обращения, касающиеся ремонта дорог, обязательно учитываются при дальнейшем планировании и проведении дорожных работ. К примеру, на сегодняшний день полностью уложен асфальт на дороге «Кабанбай – Токжайлау», вопрос необходимости ремонта которой был озвучен на встрече с населением в прошлом году. Также полностью отремонтирована дорога «Кабанбай – Лепсы», которая была введена в эксплуатацию весной этого года. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с жителями Алакольского района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- На прошлогодней встрече я обещал завершить ремонт дороги «Кабанбай – Токжайлау». На сегодняшний день асфальт полностью уложен, ведутся работы по благоустройству. Кроме того, мне хорошо известно состояние дорог «Бесколь – Жайпак» и до села Архарлы. Для ремонта этих дорог на сегодняшний день определена подрядная организация и заключены договоры. Работы начнутся в следующем году, - сказал Б. Исабаев.

По словам главы региона, в текущем году средний ремонт проведен на 5 улицах города Ушарал и сел Ынталы, Токжайлау, Кольбай, Бесколь и Кабанбай, а на одной улице построена пешеходная дорожка. Работа в этом направлении продолжится и в последующие годы. Аким области поручил главе района подготовить документы по основным улицам населенных пунктов, требующим срочного ремонта, и подать бюджетную заявку на следующий год.

Мнением поделились местные жители.

- На встрече с населением в Ушарале от имени сельчан обращался с вопросом ремонта дороги от Кабанбая до Токжайлау. Тогда аким области пообещал решить этот вопрос. В результате обещание выполнено, дорога отремонтирована. А то раньше, как дождь, так грязь. Детям в школу ходить было тяжело, да и всем нам. Еще вдоль дороги работают придорожные кафе. Теперь больше туристов будут к ним заезжать по хорошей дороге. Это все плюс для экономики села, - сказал житель села Токжайлау, председатель совета ветеранов Перизат Арчабаев.

Также проведен средний ремонт подъездной дороги к селу Енбекши протяженностью 9,9 км на республиканской трассе «Алматы – Усть-Каменогорск – Архарлы». Проект, начатый в прошлом году, завершен в этом году и введен в эксплуатацию.

В целом за последние три года в Алакольском районе отремонтировали 31 км дорог областного значения и 60 улиц протяженностью 57 км в 21 населенном пункте, а также установили уличное освещение в 19 селах.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков