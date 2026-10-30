В области Жетісу в рамках программы «Ауыл аманаты» в рамках поддержки развития бизнеса в сельской местности с начала года выдано 165 кредитов, создано 39 кооперативов. Работа в этом направлении продолжается и в Алакольском районе, где создано 4 кооператива и выдано 17 кредитов, включая 15 проектов в сфере животноводства и 2 в сфере переработки. Об этом стало известно в ходе встречи акима области Бейбита Исабаева с населением района, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- В Жетісу за 9 месяцев в рамках программы «Ауыл аманаты», освоив 2,3 млрд теңге, выдано 165 кредитов. В результате создано 39 кооперативов, работа продолжается. В рамках развития агропромышленного комплекса в Алакольском районе запланирована реализация проектов по расширению цеха по переработке мяса мощностью 8 тонн мясной продукции в сутки и строительству овцефермы на 5 тысяч голов. Предоставлены необходимые кредиты по низкой процентной ставке, теперь необходимо обеспечить ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с планом, - отметил Б. Исабаев, дав поручение акиму района.

Один из успешных проектов, реализованных в рамках программы «Ауыл аманаты», является цех по переработке мяса в г.Ушарал.

По слова руководителя ИП «Дикош» Динары Адильбаевой, поддержка в рамках программы «Ауыл аманаты» помогла ей воплотить мечту:

- По специальности я педагог-психолог, но всегда любила готовить. Поэтому решила начать свое дело. Сначала получила грант и на дому наладила изготовление домашней еды на заказ, потом занялась изготовлением колбасных изделий. Приняв участие в проекте-выставке «Одно село – один продукт», получила грант в размере 5 млн теңге. Сняла здание в аренду и открыла собственный цех, спустя 2 года у меня небольшой, свой фирменный магазин. Мы готовим разные виды полуфабрикатов и готовой продукции, в общем всячески облегчаем жизнь местных хозяек. Свою продукцию отправляем и в Алматы. Со своей стороны я очень довольна, государство помогло встать на ноги. Раньше жила на квартире, теперь собственный бизнес. Льготный кредит в рамках «Ауыл аманаты» помог приобрести лошадей, также приобрели современное оборудование. Рабочими местами обеспечиваю 10 человек, - сказала она.

В целом в районе с начала года произведено 5,5 тыс. тонн мяса и 24,5 тыс. тонн молока. Для повышения качества ветеринарной службы в ноябре будут введены в эксплуатацию 3 модульных ветеринарных пункта в селах Коктума, Жыланды, Ынталы. При этом за последние 3 года ветпункты построены в 15 сельских округах района.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков