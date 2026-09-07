Полицейские усилили профилактику интернет-мошенничества в области Жетісу

В выходные дни сотрудники полиции провели профилактические мероприятия, направленные на предупреждение случаев интернет-мошенничества среди населения.

Особое внимание полицейские уделили гражданам пожилого возраста. На центральном рынке г.Талдыкорган с жителями региона были проведены разъяснительные беседы о распространенных схемах обмана и новых видах мошенничества. В частности, о том, как действуют злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций. Также сотрудники полиции предупредили о рисках передачи неизвестным лицам персональных данных, кодов из SMS-сообщений и сведений о банковских счетах.

В ходе профилактической работы гражданам раздали около 2 000 информационных брошюр с рекомендациями по защите от мошенников.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность, не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, не сообщать посторонним данные банковских карт и коды подтверждения.

При возникновении сомнений необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или соответствующую организацию по официальному номеру.

Источник: официальный сайт Министерства внутренних дел РК

Полицейские усилили профилактику интернет-мошенничества в области Жетысу