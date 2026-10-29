Важным шагом в развитии социальной инфраструктуры области Жетісу станет открытие в следующем году в Талдыкоргане реабилитационного центра для людей с инвалидностью на 150 мест. Об этом стало известно в ходе торжественного мероприятия в честь Дня работников системы социальной защиты. Напомним, многофункциональный комплекс, возводимый в рамках исполнения поручения Главы государства, предназначен для всестороннего оздоровления, медицинской реабилитации и временного проживания. Это первый подобный объект в регионе, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Поздравляя собравшихся от имени главы региона с профессиональным праздником, заместитель акима области Марлен Кольбаев подчеркнул особую значимость труда социальных работников для общества. Он также остановился на проводимой работе по развитию социальной инфраструктуры.

В частности, направление на реабилитацию в новый строящийся реабилитационный центр будет определяться по месту прописки и решению врача. В первом блоке центра планируется создать условия для активного досуга и физической реабилитации с размещением бассейна для оздоровительного плавания, во втором блоке предусмотрены спортивный, а также зрительный залы для культурного досуга. Основной блок будет полностью оборудован для предоставления медицинских и реабилитационных услуг. В отдельных блоках будет размещена столовая, одноместные и двухместные номера для временного проживания посетителей центра. В центре особое внимание уделено созданию максимально комфорт ной и безопасной среды для маломобильных групп населения.

- Строительство данного центра является важной частью работы по поддержке людей с инвалидностью в регионе, которая находится на постоянном контроле акима области области. В целом в регионе уделяется особое внимание совершенствованию системы специальных социальных услуг. А ввод в следующем году в Талдыкоргане реабилитационного центра для людей с особенными потребностями станет следующим шагом в этом направлении, - отметил М. Кольбаев, выразив благодарность работникам системы социальной защиты.

За профессионализм, добросовестный труд и значительный вклад в развитие социальной сферы были награждены порядка 40 человек. Им были вручены медали «Салаға қосқан үлесі үшін», «Еңбек ардагері», Почетные грамоты и Благодарственные письма министра труда и социальной защиты населения, акима области и ряд других поощрений. В частности, отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района был признан победителем в номинации «Лучший отдел занятости и социальных программ», центр карьеры «Мансап» Панфиловского – в номинации «Лучший центр карьеры», а центр оказания специальных соцуслуг «Нұр» Сарканского района был признан лучшим центром оказания специальных социальных услуг.

Впечатлениями поделились участники торжественного мероприятия. Среди них Гульфара Кулахметова, социальный работник Коксуского района:

- Для меня социальная работа – это прежде всего забота о людях. За 25 лет работы в этой сфере я убедилась, насколько важны доброе слово, внимание и готовность прийти на помощь. Иногда человеку нужна не только практическая поддержка, но и простое человеческое участие, возможность поделиться своими переживаниями и почувствовать, что он не один. Самое главное в нашей профессии – относиться к каждому с уважением, терпением и пониманием. Когда видишь, что твоя помощь действительно нужна и приносит пользу, понимаешь, что работаешь не зря, - отмечает она.

К слову, в системе социальной защиты области Жетісу трудятся около 2600 человек, более 400 из них – социальные работники. В регионе действуют 17 профильных учреждений, где в общей сложности специальные социальные услуги получают около 2 тысяч людей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов,

также использованы иллюстрации из эскизного проекта