От звонка до помощи: как работает служба 112 МЧС Казахстана

За каждым сообщением, требующим экстренного реагирования, стоит последовательная работа диспетчерской службы от уточнения обстоятельств происшествия до координации действий экстренных подразделений.

Как организуется помощь после звонка на 112?

1. Прием сообщения. Диспетчер выясняет, что произошло, где находится заявитель, есть ли пострадавшие и сохраняется ли угроза жизни и здоровью. Если точный адрес неизвестен, важно назвать населенный пункт, дорогу, ближайшие здания или другие ориентиры. Уточняющие вопросы помогают получить сведения, необходимые для организации помощи. Заявителю следует говорить спокойно, четко отвечать на вопросы и сообщать обо всех известных обстоятельствах.

2. Оценка ситуации и определение необходимых служб. На основании полученных сведений диспетчер определяет характер происшествия и устанавливает, какие службы необходимо привлечь.

3. Передача информации и направление подразделений. В зависимости от обстоятельств к месту происшествия направляют пожарных и спасателей, полицию, бригады скорой медицинской помощи, аварийную газовую службу и другие профильные подразделения. В некоторых ситуациях требуется одновременное участие нескольких служб.

4. Координация действий. ЕДДС «112» обеспечивает взаимодействие дежурно-диспетчерских служб. Если обстоятельства меняются или поступают новые сведения, информация уточняется и при необходимости привлекаются дополнительные силы и средства.

5. Сопровождение реагирования. После передачи информации работа диспетчерской службы продолжается. Диспетчеры получают сведения от задействованных подразделений и при необходимости передают им дополнительные данные. Во время разговора они могут поддержать человека, оказавшегося в опасности, и дать рекомендации в пределах своей компетенции до прибытия специалистов.

Чтобы помощь была организована максимально оперативно, важно точно сообщить место происшествия, отвечать на вопросы диспетчера, выполнять его рекомендации и по возможности оставаться на связи до получения дальнейших указаний.

Источник: Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

От звонка до помощи: как работает служба 112 МЧС Казахстана