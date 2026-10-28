В области Жетісу в рамках Международного года волонтеров был организован республиканский слет волонтеров «ZHETISU VOLUNTEER: Бірлік. Ізгілік. Әрекет». В мероприятии приняли участие 70 волонтеров из всех регионов страны, руководители молодежных организаций, представители волонтерского движения и отраслевые эксперты. В рамках слета участники внесли свой вклад в реализацию программы «Таза Қазақстан», высадив саженцы молодых деревьев в Талдыкоргане, а также провели уборку вдоль одной из самых длинных улиц – улицы имени Динмухамеда Конаева протяженностью около 38 км, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Основной целью республиканского слета, организованного областным управлением внутренней политики и КГУ «Jetisu jastary», стало развитие волонтерского движения в стране, укрепление сотрудничества между регионами, обмен лучшими практиками волонтерской деятельности и широкое вовлечение молодежи в общественно значимые инициативы.

На торжественном мероприятии выступил исполнительный директор объединения юридических лиц «Национальная волонтерская сеть», руководитель Национального фронт-офиса волонтеров Айбек Досымбетов, который рассказал о развитии волонтерского движения в стране. По его словам, в последние годы на государственном уровне волонтерской деятельности уделяется особое внимание, создаются широкие возможности для участия граждан в общественной жизни.

- Прежде всего, от всей души поздравляю всех вас с открытием этого торжественного мероприятия! В последние годы волонтерству уделяется особое внимание на государственном уровне. По сравнению с 2020 годом и последующим периодом число волонтеров значительно увеличилось. Это свидетельствует о том, что становится больше молодых людей, которые по зову сердца выбирают служение стране. Кроме того, волонтерская деятельность впервые нашла отражение в нашей Конституции. Поэтому мы считаем волонтеров одной из движущих сил, придающих импульс развитию общества, - отметил Айбек Досымбетов.

В этот же день делегаты из 20 регионов страны высадили в Талдыкоргане 20 саженцев деревьев. А в рамках программы второго дня слета в городе Текели участники провели уборку вдоль улицы имени Динмухамеда Конаева, которая считается одной из самых длинных и имеет протяженность около 38 километров.

Кроме того, в рамках слета были организованы интерактивные сессии, посвященные обмену опытом и обсуждению актуальных направлений волонтерской деятельности.

Эксперт в сфере волонтерства, методист и тренер Елена Амреева поделилась опытом эффективной организации волонтерских инициатив, работы с добровольцами и повышения результативности общественных проектов.

Мотиватор, популярный среди молодежи блогер Алпамыс Жарылкасынов поделился своими мыслями о значении волонтерской деятельности, активности молодежи и поддержке общественно полезных инициатив.

В ходе интерактивных встреч участники представили успешный опыт своих регионов, а также обсудили возможности реализации новых инициатив и совместных проектов. В рамках программы слета участникам были вручены специальные сертификаты.

Стоит отметить, в области Жетісу особое внимание уделяется развитию волонтерского движения. Сегодня в регионе более 1100 волонтеров, 13 волонтерских организаций и 18 инициативных групп участвуют в реализации общественно значимых проектов. Их деятельность охватывает организацию экологических акций, оказание помощи пожилым людям и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, реализацию благотворительных инициатив, популяризацию здорового образа жизни и повышение гражданской активности молодежи.

Особую роль в координации волонтерской деятельности региона играет фронт-офис «Мейірімді Жетісу», созданный в 2023 году.

С начала года при участии волонтеров области было проведено более 6 тыс. акций в сферах культуры, образования, экологии и здравоохранения. Была оказана помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также одиноким пожилым людям. В указанных мероприятиях приняли участие около 50 тысяч добровольцев.

Двухдневный республиканский слет волонтеров «ZHETISU VOLUNTEER: Бірлік. Ізгілік. Әрекет» стал важной площадкой, объединившей активную молодежь из разных регионов страны вокруг общих целей. В ходе слета участники приобрели новый опыт, укрепили межрегиональные партнерские связи и обсудили инициативы, направленные на реализацию совместных социальных и экологических проектов в будущем.

Республиканский слет, организованный в рамках Международного года волонтеров, придал дополнительный импульс дальнейшему развитию волонтерского движения в области Жетісу, активному участию молодежи в общественной жизни и широкой популяризации культуры волонтерства.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов