В области Жетісу в рамках реализации поручения Президента по модернизации автодорожной инфраструктуры на год раньше запланированного срока ввели в эксплуатацию 21-километровый участок республиканской трассы «Алматы – Усть-Каменогорск» (км 213–234) на перевале Мукры, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Согласно официальному паспорту объекта, срок сдачи намечался лишь на декабрь 2027 года, однако дорожные строители завершили основной четырехполосный ход трассы уже сейчас.

Выступая на церемонии запуска важнейшего дорожного участка, заместитель акима области Асет Канагатов отметил:

- В целях повышения качества автодорог на территории области Жетісу за последние три года под контролем акима области был реализован ряд масштабных проектов. Одни из важнейших – трасса республиканского значения «Талдыкорган – Ушарал», а также реконструкция автодороги республиканского значения «Ушарал – Достык». Также в прошлом году завершились ремонтные работы на направлении «Сарыозек – Хоргос.» В этом году введена в эксплуатацию дорога протяженностью 7 км в обход села Сарыозек. Кроме того, на трассе «Алматы – Усть-Каменогорск», начиная от границы Алматинской области до кольцевого участка Талдыкоргана, а также на объездных путях города реализуются проекты среднего и капитального ремонта протяженностью 159 км, из которых в этом году полностью отремонтированы 103 км. Оставшаяся часть будет закончена в следующем году. Открытие движения через перевал Мукры – одному из важнейших участков данного направления – важнейший результат проделанной работы, - сказал А. Канагатов.

Безусловно за такой успешной реализацией проекта стоит огромный труд специалистов автодорожной сферы.

Ввод 21-километрового отрезка с опережением графика стал результатом мобилизации ресурсов. В период работ на объекте было задействовано 514 дорожников, 231 единица спецтехники и мобильный асфальтобетонный завод. Строители переместили 551,4 тыс. кубометров грунта, уложили комплексное основание, смонтировали 42 водопропускные трубы, возвели мост и покрыли трассу высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

Мнением поделились и местные жители. Среди них житель Коксуского района Малик Бейсен:

- Эта дорога – важная артерия. По ней везут полезные грузы, люди ездят в разных направлениях. Теперь всем будет удобно, комфортно и безопасно. Мы, жители района, специально пришли на открытие, чтобы лично оценить итоги проделанной работы и остались довольны результатом, - сказал он.

К слову, уровень дорог области Жетісу в хорошем и удовлетворительном состоянии по итогам года составляет 96%.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков