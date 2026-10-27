За 9 месяцев этого года экономика области Жетісу выросла на 5%

В области Жетісу краткосрочный экономический индикатор за январь-сентябрь текущего года составил 105,0%. В основных отраслях наблюдается устойчивый рост, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления экономики и бюджетного планирования, за прошедшие 9 месяцев объем производства промышленной продукции составил 363,6 млрд теңге, рост составил 29,8%. Объем валовой продукции, произведенной в сельском хозяйстве, достиг 363,6 млрд теңге с ростом 2,7%.

Объем транспортных услуг составил 175,6 млрд теңге с ростом 16,5%, в сфере связи – 8,6 млрд теңге с ростом 10,5%, а объем торговли достиг 884,2 млрд теңге, ИФО – 111,7%.

За указанный период в регион привлечено 270,7 млрд теңге инвестиций, из них 189,4 млрд – частные.

Во все отрасли экономики трудоустроено 18 650 человек, в том числе на постоянные рабочие места – 11 520 человек.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Дмитрий Ерофеев,

также фотографии взяты из архива пресс-службы акима области