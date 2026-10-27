Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно и составят семь дней. Учёба возобновится 2 ноября 2026 года.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране расширяются возможности дополнительного образования детей.

В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования. Художественные и музыкальные школы, дворцы школьников, спортивные школы и творческие центры позволяют детям развивать способности с учётом своих интересов.

Во время осенних каникул дети могут проводить время с семьёй, читать, заниматься спортом и творчеством. Школы могут предложить мероприятия для содержательного досуга детей. Участие в них добровольное. При этом должны учитываться интересы детей и планы семьи.

Организация таких мероприятий не должна создавать дополнительную административную нагрузку на педагогов и увеличивать отчётность.

При организации мероприятий заранее определяются лица, ответственные за их проведение и безопасность детей. Участие детей согласовывается с родителями. На выездных мероприятиях необходимо обеспечить сопровождение ответственными взрослыми.

Уважаемые родители! Объясните детям важность соблюдения правил безопасности дома, на улице и в интернете, напомните об осторожности.

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства просвещения РК

В школах начались осенние каникулы