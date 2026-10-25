В области Жетісу в День Республики Государственный флаг подняли на 43 флагштоках

В области Жетісу в День Республики и в честь 35-летия Независимости Государственный флаг подняли на 43 флагштоках в разных уголках региона. Мероприятия направлены на укрепление казахстанского патриотизма, общенационального единства и гражданской идентичности, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В Талдыкоргане торжественная церемония поднятия Государственного флага «Қыран елім – Қазақстан» прошла у центрального флагштока в парке «Жастар». В мероприятии приняли участие руководство области и города, ветераны, представители интеллигенции, правоохранительных органов, военнослужащие, молодежь и жители города. Всего порядка тысячи человек.

Горожане поздравили земляков с Днем Республики:

- 25 октября мы празднуем всей страной День Республики. Сегодня с семьей приняли участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, ведь это такое трепетное событие, наполняющее сердца гордостью и радостью за свою страну, за свой народ.

- От всей души поздравляю всех с Днем Республики! Этот главный национальный праздник страны направлен на укрепление независимости, единства и согласия! Со своей стороны мы, молодежь, приложим все усилия, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала.

- Поздравляю земляков, включая жителей Талдыкоргана, с этим важнейшим праздником! Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие, а наш Флаг реет гордо и высоко!

Одновременно с этим событием в областном центре 42 Флага на флагштоках подняли в 42 населённых пунктах, включая 3 новых в Коксуском и Сарканском районах. Напомним флагштоки установлены в регионе в этом году в честь Дня государственных символов и в рамках акции «35 ауыл – 35 Тутұғыры».

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Еркебулан Турсынгали