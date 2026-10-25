С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ – ГЛАВНЫМ ПРАЗДНИКОМ НАШЕЙ СТРАНЫ!

Поздравление акима области Жетісу

Исабаева Бейбита Оксикбаевича

с Днём Республики

Уважаемые жители области Жетісу!

Примите мои поздравления с главным национальным праздником нашей страны – Днём Республики!

В этом году исполняется 35 лет Независимости Казахстана. Этот юбилейный год ознаменовался важными преобразованиями. Единогласно была принята новая Конституция. Состоялись выборы депутатов Курултая. Сформирован новый общественный институт – Қазақстан Халық Кеңесі. В ноябре предстоят выборы в маслихаты всех уровней.

Эта масштабная конституционная реформа, инициированная Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, направлена на модернизацию государственной системы, расширение участия граждан в управлении страной и повышение качества жизни населения. В этом направлении нашими главными ориентирами остаются принципы «Адал азамат», «Закон и Порядок» и программа «Таза Қазақстан».

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность всем жителям области Жетісу, которые активно участвуют в достижении общих целей и своим ежедневным добросовестным трудом вносят весомый вклад в развитие региона. Уверен, что и впредь мы будем сообща трудиться на благо страны, укрепляя единство и благополучие нашего народа.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Пусть наша Родина – Республика Казахстан – процветает и развивается!