Масштабная газификация охватывает все новые территории Жетісу, открывая современные возможности для сельского населения. Накануне Дня Республики природный газ пришел еще в одно село приграничного Панфиловского района. В целом в районе из 40 населенных пунктов газификации подлежат 26, что составляет 65% от общего числа. Значительный объем работ был выполнен в прошлом году, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Официальный пуск газа обеспечил экологичным и экономичным топливом порядка 500 местных жителей, что кардинально улучшило их быт, обеспечило надежным теплом и вывело качество жизни на новый уровень, избавив их от хлопот с традиционным отоплением и существенно снизив нагрузку на окружающую среду.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в частности, в десяти селах: Ават, Ынтымак, Суптай, Надек, Аккент, Керимагаш, Кызылжиде, Сарпылдак, Акарал и Жидели, газ поступил в дома 6,9 тыс жителей по сетям общей протяженностью 108,6 км. На текущий момент строительно-монтажные работы ведутся еще в 12 населенных пунктах района с планами завершить подключения до конца года. В перспективе доступ к газу получат 60,7 тыс. жителей, а общая протяженность сетей достигнет 682 км. Кроме того, учитывая обращения жителей района, завершена разработка проектно-сметной документации 6 населенных пунктов. Получены положительные заключения государственной экспертизы по селам Турпан, Садыр, Диханкайрат. По селам Сарыбель, Баскунши и Коктал-Арасан проект находится на стадии рассмотрения государственной экспертизы. Производство строительно-монтажных работ в данных населенных пунктах запланировано на 2027 год.

Продолжением этой масштабной работы стала газификация села Алтыуй. Специалисты проложили подводящий газопровод и разветвленные внутрипоселковые сети протяженностью от 9,9 до 32 километров, а также смонтировали 7 современных шкафных газорегуляторных пунктов.

Впечатлениями поделилилась жительница села Гульнар Иманбекова:

- Для нас приход природного газа – это настоящий праздник и совершенно другой уровень жизни. Раньше зима всегда ассоциировалась с бесконечными хлопотами: закупкой угля, дров, постоянной чисткой печи и золы. Теперь в преддверии праздника в наших домах тепло, чисто и уютно. Это не просто экономия времени и бюджета, но и огромный шаг к комфорту для наших семей. От лица всех жителей нашего села хочу выразить искреннюю благодарность за внимание к сельчанам и оперативную реализацию такого важного и нужного проекта.

Следует отметить, что обеспечение населения приграничного района качественным и доступным топливом остается в числе приоритетных задач местных властей и находится на постоянном контроле руководства области.

На сегодняшний день суммарный показатель газификации области Жетісу достиг 67,4 процента. Коммунальная инфраструктура охватила 115 населенных пунктов, обеспечив природным газом 468,5 тыс. человек, при этом строительные работы продолжаются еще в 11 селах.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены акиматом Панфиловского района