В преддверии Дня Республики государственными наградами отмечены около 50 жителей Жетісу

В области Жетісу в преддверии Дня Республики около 50 жителей региона, добившихся успехов в различных сферах, удостоены государственных наград, а также звания «Почетный гражданин области Жетісу». На торжественной церемонии, состоявшейся в здании академического драматического театра имени Бикен Римовой в Талдыкоргане, награды вручил аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В начале церемонии под торжественную музыку внесли Государственный флаг Республики Казахстан, после чего прозвучал Государственный гимн. Затем глава региона поздравил собравшихся с главным праздником страны – Днем Республики.

- День Республики – это особенный праздник, который, помогает нам, опираясь на уроки прошлого, верно оценивать наш сегодняшний путь и укрепляет уверенность в будущем. Это день, когда мы глубоко осознаем любовь к родной земле, верность Отечеству, стремление к общим целям и общую ответственность. В этом году исполняется 35 лет Независимости нашей страны. Этот юбилейный год стал для страны периодом важных преобразований. Конкретные результаты масштабных реформ Главы государства прежде всего отражаются на благосостоянии населения и развитии регионов. В этой связи выражаю искреннюю благодарность всем жителям Жетісу, которые своим единством, сплоченностью и добросовестным трудом вносят вклад в достижение значимых результатов, - сказал Б. Исабаев, отметив достижения региона за четыре года с момента образования области.

Затем состоялась церемония награждения.

В частности, орденом «Құрмет» награждены руководитель крестьянского хозяйства «Абылкасымов Б.» Сарканского района Балтабек Абилкасымов, руководитель крестьянского хозяйства «Рамазан» Кайрат Бекиев, врач городской поликлиники Талдыкоргана Ляйля Толеуханова, солист областной филармонии имени Данеша Ракишева Абылайхан Хармысов, генеральный директор государственного национального природного парка «Алтынемел» Куат Байтурбаев.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени отмечены руководитель крестьянского хозяйства «Нұрсұлтан» Каратальского района Бабай Жанысбаев, оператор предприятия «Текелі Су құбыры» г. Текели Марина Коваленко, а также рабочий товарищества «Басқуат» Валентин Пажитных.

Кроме того, ряд других жителей региона за трудовые заслуги удостоены медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат», а также звания «Почетный гражданин области Жетісу».

От имени награжденных выступил солист областной филармонии им. Д. Ракишева А.Хармысов, поздравивший земляков с Днем Республики и выразивший благодарность за оказанные почет и уважение.

Праздничное мероприятие продолжилось концертом с участием местных творческих коллективов.

Своими впечатлениями поделились жители, которые специально прибыли на торжество по случаю главного праздника страны и получили государственные награды.

- Мой трудовой стаж в сельском хозяйстве составляет 44 года. Несколько лет я работал ветеринаром. Позже открыл собственное хозяйство и занялся разведением лошадей. Сейчас у меня более ста лошадей, обеспечиваю работой 6 человек. Считаю, что вручение мне сегодня ордена «Еңбек Даңқы» III степени – важный результат моего труда. Сейчас в нашей стране происходят большие изменения. В сельской местности ремонтируют дороги, проводят газ, строят поликлиники и школы. На развитие сельского хозяйства выделяются субсидии. Все это делается на благо населения, поэтому мы поддерживаем политику Главы государства. Желаю всем жителям Жетісу больших успехов, - сказал руководитель крестьянского хозяйства «Нұрсұлтан» Бабай Жанысбаев.

- Я проработала в сфере медицины около 40 лет. Из них примерно 30 лет – в больнице города Текели, еще около 10 лет была главным врачом поликлиники города Талдыкоргана. Сейчас я на пенсии. От всей души благодарю тех, кто оказал мне доверие, счел достойной высокой награды и вручил ее сегодня. Получение ордена «Құрмет» – большая честь для меня и высокая оценка моего труда. Поздравляю всех с Днем Республики! Пусть в нашей стране будет мир, а жизнь – спокойной и благополучной. Пусть наша республика процветает и развивается, - сказала ветеран медицинской сферы Ляйля Толеуханова.

- Я живу в селе Сарыозек Кербулакского района. Уже пять лет работаю сварщиком и токарем на заводе «Алацем». Сегодня меня наградили медалью «Ерен еңбегі үшін». Эта награда мотивирует меня и дальше добросовестно выполнять работу. Человек, который честно трудится, никогда не останется незамеченным. Поэтому призываю своих сверстников честно и ответственно трудиться, - сказал молодой специалист, рабочий завода «Алацем» Александр Постол.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов