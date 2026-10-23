В области Жетісу продолжается обновление медицинской инфраструктуры. В преддверии Дня Республики в Талдыкоргане ввели в эксплуатацию новую городскую поликлинику на 500 посещений в смену, после капитального ремонта открыли Аксускую и Кербулакскую центральные районные больницы. Очередным шагом по повышению доступности качественных медицинских услуг в сельской местности стало открытие новой врачебной амбулатории в Ескельдинском районе, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Новая врачебная амбулатория в селе Елтай рассчитана на прием 25 посетителей в одну смену. В здании оборудованы кабинеты для приема детей, проведения прививок, процедур, скрининга, стоматологической помощи, дневного стационара и оказания других медицинских услуг. Благодаря этому жители села смогут получать необходимую медицинскую помощь рядом с домом, в более комфортных условиях.

Для местных жителей открытие нового медицинского учреждения стало долгожданным событием. 90-летний Аугали Мырзахметов, который всю жизнь прожил в селе, рассказал, что раньше медицинская помощь оказывалась в небольшом здании, построенном еще в 1959 году.

- Я всю жизнь прожил в этом селе и хорошо знаю, как важно иметь рядом хорошее медицинское учреждение. Мы очень рады открытию новой амбулатории, ведь ждали этого события около 20 лет, все это время поднимая этот вопрос. Раньше приходилось обращаться за помощью в маленькое старое здание. Теперь у наших жителей будут гораздо более комфортные условия. Особенно приятно, что такие перемены происходят в преддверии Дня Республики, - отметил он.

Особое значение открытие амбулатории имеет и для молодых семей. Сельчанка Жанаргуль Ермурат, отметила, что новые условия сделают медицинское обслуживание более удобным для будущих мам и детей.

- Для меня, как для будущей мамы, открытие новой амбулатории – очень радостное событие. Скоро в нашей семье появится третий ребенок, поэтому вопросы здоровья особенно важны. Теперь каждый врач сможет принимать пациентов в отдельном кабинете, в комфортных условиях. Это удобно и для будущих мам, и для детей, и для всех жителей села. Мы благодарны за то, что у нас появился такой необходимый медицинский объект, - рассказала женщина.

Радость сельчан разделила и Дамира Лятиева, посвятившая медицине 40 лет своей жизни. За годы работы она хорошо знает, насколько важны доступность медицинской помощи и условия, в которых трудятся специалисты.

- Медицина стала делом всей моей жизни, и я искренне рада видеть, что в нашем селе открывается современная амбулатория. Для медицинских работников хорошие условия труда имеют большое значение, ведь от этого во многом зависит качество обслуживания пациентов. А для жителей главное – возможность вовремя обратиться к врачу и получить необходимую помощь. Пусть новая амбулатория долгие годы служит людям и помогает сохранять здоровье наших земляков, - сказала она.

Всего за последние три года в Ескельдинском районе построено 26 социальных объектов, в том числе 18 объектов здравоохранения.

Стоит отметить, что в этот же день в другом населенном пункте района – селе Жалгызагаш открылся пожарный пост в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Благодаря этому противопожарной защитой обеспечены два населенных пункта – Жалгызагаш и Бигаш, где проживают свыше 1230 человек.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Каната Умиралинов