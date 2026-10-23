В преддверии Дня Республики в Жетісу порядка 50 семей справили новоселье

В преддверии Дня Республики в области Жетісу порядка 50 семей справили новоселье. Очередникам были вручены ключи от квартир и индивидуальных жилых домов в городе Талдыкорган, Кербулакском и Коксуском районах, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В частности, в Талдыкоргане новоселье справили 22 семьи, которые получили ключи от жилья в микрорайонах «Құлагер», «Восточный», жилом массиве «Жастар-3» и коттеджном городке «Береке». В целом, если с начала года в областном центре доступным жильем было обеспечено 639 семей, то до конца года эта цифра вырастет до более 1500. К слову, за 9 месяцев в Талдыкоргане сдано в эксплуатацию 92,1 тыс. кв. метров жилья.

- В преддверии Дня Республики в нашей семье произошло радостное событие. У меня четверо детей, очень долго ждала. Когда пришло смс-сообщение, сначала даже не поверила. Всех поздравляю с новосельем, - поделилась впечатлениями местная жительница Ольга Гениевская.

К счастливым новоселам присоединились и жители Коксуского района, которым вручили ключи от индивидуальных домов, расположенных в селах Балпык би и Зылиха Тамшыбай. Всего с начала года в Коксуском районе жильём обеспечены 69 граждан из социально уязвимых слоёв населения.

- В очередь на жилье в Коксуском районе зарегистрировалась в 2019 году. Воспитываю шестерых детей. При поддержке акима области в нашем районе строятся современные дома. Один из них выдан нам. Радость словами передать словами сложно. Дети счастливы. Ведь жилье – это главная основа благополучия, - сказала Наргиз Кожаназарова.

- Живем в селе Балпык би. Сегодня наша семья получила ключи от нового дома. Эмоции меня переполняют. Спасибо всем, кто помог нам достичь этой мечты. Всех с наступающим Днем Республикики, - поздравила земляков Асия Байрамова.

Праздничное новоселье справили и жители села Сарыозек. Здесь ключи от квартир в новом пятиэтажном 60-квартирном жилом доме получили 15 очередников, проживающих в аварийном жилье. Среди них Мадина Досан:

- Наш дом 2 года назад был признан аварийным. Согласно очереди получила ключи от трехкомнатной квартиры. Воспитываем с супругом четверых детей. У нас 3 дочери и сын. Обретя собственное жилье, мы стали еще счастливее, - сказала она.

В целом в этом году в области Жетісу жильём обеспечат 4 600 семей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Олжас Курмашев, также фотографии предоставлены акиматами Кербулакскогои Коксуского районов