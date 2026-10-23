В Жетісу запустили новую солнечную электростанцию: число объектов ВИЭ достигло 20

В области Жетісу продолжается развитие возобновляемой энергетики. В преддверии Дня Республики в регионе запущена солнечная электростанция общей мощностью 40 МВт, способная обеспечить электроэнергией город Жаркент и близлежащие населенные пункты. С вводом нового объекта количество объектов ВИЭ в регионе достигло 20. Всего установленная мощность электроэнергетики региона составляет 370 МВт, из которых 291 МВт приходится на объекты ВИЭ, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Солнечная электростанция «Жаркент-2» введена в Панфиловском районе. Масштабный инвестиционный проект стоимостью 5,8 млрд теңге призван укрепить энергетическую независимость региона, снизить экологическую нагрузку и обеспечить стабильной чистой электроэнергией жилой сектор района и динамично развивающиеся предприятия Хоргосской агломерации.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима области Асет Канагатов.

- Область Жетісу обладает значительным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии благодаря благоприятным природным ресурсам. В этой связи под руководством акима области ведется целенаправленная работа. На сегодня в регионе действует 15 гидроэлектростанций, 2 ветровые электростанции мощностью и теперь 3 солнечные электростанции. Запуск сегодняшней СЭС позволит увеличить генерирующие мощности и повысить надежность электроснабжения региона, - сказал А. Канагатов.

Подробнее о проекте рассказал директор ТОО «Jetisu Terra Power» Денис Царев:

- Мы запустили солнечную электростанцию «Жаркент-2» мощностью 20 МВт. В год эта станции может приность до 33 млн КВт чистой энергии. Этого хватит на электроснабжение города Жаркент и близлежащих населенных пунктов. Это уже второй проект, реализованный нами здесь. В марте мы ввели СЭС с аналогичными показателями. Таким образом, общая мощность составила 40 МВт, - отметил он.

- В целях профилактики дефицита электроэнергии сейчас стоит задача развивать зеленую энергетику. В этой связи здесь реализованы проекты строительства солнечных электростанций. В целом на территории общей площадью 50 га установлено 62 тысячи солнечных панелей. Мощность каждой – 650-680 Вт. Эти панели преобразовывают солнечную электроэнергию с раннего утра до позднего вечера, общая мощность – 40 МВт. Всего трудоустроено 20 человек, – отметил директор солнечной электростанции «Жаркент-1» Серикбай Кобелеков.

Таким образом, развитие возобновляемой энергетики остается одним из приоритетных направлений региона. В 2026–2028 годах планируется ввести в эксплуатацию еще 9 объектов ВИЭ общей мощностью свыше 170 МВт.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографии предоставлены акиматом Панфиловского района