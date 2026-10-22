В Талдыкоргане открылась новая поликлиника на 500 посещений в смену

В преддверии Дня Республики в городе Талдыкорган области Жетісу открылась новая городская поликлиника, которая позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей активно застраивающейся части города. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену и будет обслуживать около 62 тысяч прикреплённых жителей. В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Жетісу Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Выступая на церемонии открытия, Бейбит Исабаев отметил:

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению качества жизни населения, улучшению доступности и качества медицинской помощи. Реализация этих задач является одним из приоритетных направлений нашей региональной политики. Открытие третьей поликлиники в Талдыкоргане – наглядный результат этой работы. Напомню, ранее это здание строилось для размещения судебных органов, но после разделения области необходимость в этом отпала. Поэтому было принято решение изменить проект под нужды населения. Учитывая рост количества жителей в этой новой части областного центра в результате активной застройки, решено было построить большую современную поликлинику. Подобной поликлиники в регионе нет: красивая внутри и снаружи, двор благоустроенный, современное оборудование. Поздравляю с ее открытием, и пусть важный социальный объект успешно работает на благо жителей, - сказал аким области, поблагодарив руководство и коллектив подрядной организации, возводившей объект, за качественное и своевременное выполнение строительных работ.

Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием. Здесь установлены магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентгеновский и маммографический аппараты. Кроме того, предусмотрена собственная лаборатория для проведения необходимых диагностических исследований.

Как отметил аким области, для повышения качества медицинской помощи в регионе особое внимание уделяется решению проблемы дефицита кадров. В этой связи для привлечения медицинских специалистов в области предусмотрены подъёмные выплаты: по 5 млн теңге врачам, прибывающим на работу в город, и по 10 млн теңге – в сельскую местность.

Благодаря принимаемым мерам дефицит врачей сократился более чем в два раза. При этом общая штатная численность новой поликлиники с функционированием 32 медицинских участков составит 445 единиц. Лечебное учреждение будет оказывать первичную медико-санитарную помощь, включающую работу участковой службы, приём пациентов врачами общей практики, а также консультации узких специалистов. В нем проектными решениями предусмотрены необходимые условия для беспрепятственного доступа и безопасного передвижения маломобильных групп населения внутри здания и на прилегающей территории.

Торжественная церемония перерезания символической ленты ознаменовала начало работы объекта, затем участники и гости мероприятия ознакомились с внутренним обустройством больницы.

Как отметила директор больницы Сауле Кусмолданова, новая поликлиника семейного направления:

- Здесь будет работать центр семейного здоровья. Также впервые в Талдыкоргане на базе данной поликлиники будет открыт центр амбулаторной хирургии. И все малые инвазивные операции будем проводить здесь. Кроме того, здесь работает дневной стационар и современная лаборатория, - отметила она.

Мнением поделились как медицинские специалисты, так и горожане.

- В прошлом году с супругой переехали из Астаны в Талдыкорган. Получили подъемные, что стало очень хорошей поддержкой для нашей молодой семьи. Теперь будем работать в новой поликдинике. Здесь есть современное медицинское оборудование, доступна качественная диагностика. Людям будет приятно сюда приходить, все новое. Получился современный медицинский центр, - отметил врач общей практики Ильяс Саби.

- Общее впечатление о новой поликлинике у меня очень хорошее. Здесь очень много новых аппаратов. Это радует. Теперь в нашем городе качественная медицинская помощь будет более доступной, - сказала талдыкорганка Анастасия Селеванова.

К ней присоединился и местный житель Аният Бейсембекулы:

- Главное, что все это делается во благо народа, укрепления нашего здоровья. Я сам живу в этом микрорайоне, и рад, что не нужно будет ездить в другую часть города, чтобы попасть на прием к врачу. Посещать эту поликлинику мне намного удобнее, тем более здесь все новое, - сказал он.

Стоит отметить, общая площадь здания новой пятиэтажной поликлиники составляет 11 562,7 квадратных метров.

Открытие нового, современного медицинского учреждения стало очередным шагом в развитии системы здравоохранения области Жетісу и модернизации социальной инфраструктуры региона.

К слову, всего с момента образования области Жетісу в регионе построено 149 новых медицинских объектов. Из них 59 возведены в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Также капитально отремонтировано 15 медицинских объектов. В целом за последние 4 года уровень модернизации инфраструктуры социальной сферы достиг 55,8%.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов