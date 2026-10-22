С момента образования области Жетісу модернизировано 41,8% объектов образования. В этом году введены в эксплуатацию 5 новых школ, в 2 организациях образования проведён капитальный ремонт. В их числе – новый современный учебный корпус специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одарённых детей на 300 мест, открывшийся в преддверии Дня Республики. В церемонии открытия учебного заведения, расположенного в городе Талдыкоргане, приняли участие аким области Бейбит Исабаев, ветераны педагогического труда, коллектив школы, родители и учащиеся, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Выступая с поздравительной речью, глава региона отметил:

- За последние три года школьники области Жетісу завоевали 73 медали на международных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Из них 27 наград, то есть 40%, принадлежат непосредственно ученикам этого лицея. Этот значимый результат – наглядное свидетельство сложившихся в лицее традиций качественного образования и профессионального труда педагогов. Сегодняшние ученики – будущая опора страны. Поэтому мы продолжим создавать необходимые условия для получения молодёжью глубоких знаний и всестороннего развития личности. В этой связи большое значение имеет инициатива Президента «Читающая нация». Чтение книг расширяет кругозор детей и повышает их стремление к знаниям, - отметил Б. Исабаев.

Торжественная церемония перерезанния ленты ознаменовала начало работы нового объекта. Затем участники мероприятия ознакомились с внутренним обустройством здания. Аким области осмотрел кабинеты географии, истории, казахского языка и робототехники. Также он ознакомился с выставкой достижений учащихся лицея, организованной в фойе, и пообщался с победителями международных предметных олимпиад.

«Президент страны поставил задачу создать все условия для воспитания образованного, читающего, стремящегося к знаниям поколения, которое владеет современными технологиями и искусственным интеллектом, обладает широким кругозором. В соответствии с этой задачей в стране, в том числе и в нашей области, реализуются масштабные проекты. Вы тоже не должны отставать от этих тенденций. Учитесь хорошо в одном из самых авторитетных лицеев республики, имеющем свою историю, добивайтесь больших успехов и вырастайте достойными гражданами», - сказал глава региона.

В этот день учащимся лицея подарили 60 сборников из списка книг, включённых в проект «Читающая нация».

По словам директора школы Айбека Аширметова, специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» для одарённых детей города Талдыкоргана был основан в 1993 году.

- За это время учебное заведение окончили около 1,5 тысячи выпускников. В прошлом году все 48 выпускников поступили в высшие учебные заведения. Обучение здесь ведётся на казахском, русском, английском и турецком языках. В открывшемся сегодня новом здании предусмотрено 37 учебных кабинетов, в том числе лингвистический кабинет и лаборатории. Это будет способствовать дальнейшему повышению достижений учащихся, - отметил А. Аширметов.

Всего в лицее работают свыше 100 человек, из них 37 – педагоги. Один из них – молодой специалист Мирас Медетулы:

- В этом учебном году я пришёл в это учебное заведение в качестве молодого специалиста. Преподаю биологию. В этой школе естественно-научные предметы ведутся на английском языке, поэтому и биологию я преподаю на английском. Сам я окончил лицей «Білім-инновация» в Усть-Каменогорске, затем учился в Жетысуском университете имени И. Жансугурова. Рад, что начинаю свой трудовой путь именно в этом лицее, - отметил он.

Родители также выразили радость в связи с открытием нового учебного корпуса.

- Сегодня для нас особенный день. Открылось новое здание нашего лицея «Білім-инновация». Мой сын Жайдар Ескендир в начальных классах учился в городской школе №1 имени Абая, а в 5–6-х классах – в лицее № 20. Благодаря качественным знаниям, полученным там, он поступил в эту школу в 7 классе. Сейчас он учится в 11 классе, и это очень ответственный период. Мы рады, что именно в этом году открылся новый учебный корпус. Мы осмотрели здание изнутри: оно красивое, уютное, просторное. Выражаем благодарность всем, кто внёс вклад в строительство нового корпуса, - сказала Шынар Ахмадиева.

Отметим, что в школе-лицее обучаются 266 учеников. Один из них –Адилет Бекмолда.

- Я учусь в этой школе с 7 класса. В прошлом году был президентом лицея. Активно участвую в жизни учебного заведения. Трижды становился призёром республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов. Считаю, что сегодня начинается новый этап в истории лицея. Традиции качественного образования и воспитания, которые формировались более 30 лет, получат продолжение в новом здании. Думаю, этот корпус откроет большие возможности для младших ребят, которые будут учиться здесь после нас. В будущем я намерен использовать знания, полученные в этих стенах, на благо страны, - отметил он.

Стоит отметить, строительство нового корпуса лицея «Білім-Инновация» было начато в мае прошлого года.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Канат Умиралинов, Жумабай Мусабеков